Trump o oslobođenim taocima: 'Bili su u užasnom stanju. U jednom trenutku ćemo izgubiti strpljenje'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da gubi strpljenje s dogovorom o prekidu vatre između Izraela i Hamasa nakon što je vidio snimke oslobađanja izraelskih taoca, čiji je izgled usporedio s preživjelima holokausta. Trumpova reakcija na slike trojice talaca, oslobođenih u subotu, donijela je novu neizvjesnost oko sudbine sporazuma prije nego što svih preostalih 76 talaca bude oslobođeno, a uslijedila je nekoliko dana nakon što je predsjednik pozvao na uklanjanje Palestinaca iz enklave i da SAD preuzme kontrolu nad njom.

"Izgledaju kao oni koji su preživjeli holokaust. Bili su u užasnom stanju. Bili su mršavi", rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One na putu za New Orleans kako bi prisustvovao Super Bowlu. "Ne znam koliko još možemo to izdržati... u jednom trenutku ćemo izgubiti strpljenje", dodao je.

Ohada Ben Amija Elija Sharabija, koji su uzeti kao taoci iz kibuca Be'eri tijekom napada predvođenog Hamasom na južni Izrael 7. listopada 2023., i Or Levy, koji je toga dana otet s glazbenog festivala Nova, naoružani su Hamasovci prikazali medijima prije nego što su ih preuzele izraelske vlasti. Činilo se da su trojica muškaraca u gorem stanju od ostalih 18 talaca koji su prethodno oslobođeni prema primirju, koje je dogovoreno 15. siječnja nakon početka rata. Mnogi palestinski zatvorenici koje je Izrael oslobodio također su djelovali izgladnjelo.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u subotu da je prizor slabih talaca šokantan i da će se na to obratiti pažnja. U zamjenu za trojicu muškaraca, Izrael je u subotu oslobodio 183 palestinska zatvorenika.

Trump je također rekao novinarima da ostaje predan tome da SAD kupi Gazu i preuzme vlasništvo nad njom nakon što Palestinci odu ili budu uklonjeni iz enklave, što je iznenađujuća najava koju je dao 4. veljače tijekom Netanyahuova nedavnog posjeta Washingtonu. Rekao je da bi druge zemlje mogle sudjelovati u obnovi dijelova Gaze.

