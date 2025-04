Trump ne popušta: Najavio šokantne carine od 104% na kineske uvoze, a s državama koje žele pregovor nudi 'posebne' uvjete

Američki predsjednik Donald Trump namjerava u srijedu uvesti zapanjujućih 104% carina na sve kineske uvoze , najavila je u utorak glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt. To dolazi uz kineske carine koje su bile na snazi prije Trumpovog drugog mandata. Kina je već bila suočena s povećanjem carina od 34% u srijedu kao dio Trumpovog paketa „uzajamnih“ carina. No Trump je dodao još 50% nakon što Peking nije odustao od obećanja da će do utorka u podne uvesti uzvratne carine od 34% na američku robu, što je dodalo ukupno 84% carina.

Naime, kinesko Ministarstvo trgovine izjavilo je da se „odlučno protivi“ dodatnim carinama od 50% na kineske uvoze, nazvavši to „pogreškom na pogrešku“ te su iz ministarstva obećali pojačati uzvratne mjere na američki izvoz. Nadalje, američke dionice, koje su u utorak ujutro naglo porasle, počele su padati nakon Leavittinih komentara, piše CNN. Nasdaq i S&P 500 skliznuli su u negativno, dok je Dow ostao pozitivan.

„Zemlje poput Kine, koje su odlučile uzvratiti i pokušati udvostručiti svoje zlostavljanje američkih radnika, čine pogrešku“, rekla je Leavitt novinarima u utorak. „Predsjednik Trump ima čeličnu kralježnicu i neće popustiti.“ „Kinezi žele sklopiti dogovor, samo ne znaju kako to učiniti“, dodala je. Odbila je podijeliti uz kakve bi uvjete, ako ih uopće ima, Trump razmotrio smanjenje carina Kini.

Podsjetimo, Trump je u veljači uveo carinu od 10% na sve kineske proizvode bez iznimki, povezujući to s navodnom ulogom zemlje u pomaganju ilegalne imigracije i unošenju fentanila u SAD, a prošlog mjeseca udvostručio je te stope. Kina je bila drugi najveći izvor uvoza za Ameriku prošle godine, isporučivši robu u vrijednosti od 439 milijardi dolara u SAD, dok je SAD izvezao robu vrijednu 144 milijarde dolara u Kinu. Obostrane carine prijete štetom domaćim industrijama i mogle bi rezultirati otkazima.

Deseci drugih zemalja, kao i Europska unija, također se suočavaju s ponoćnim rokom za nove carinske stope. Te stope, koje je Trump iznio prošli tjedan, kreću se od 11% do 50%. Leavitt je rekla novinarima da, unatoč tome što je razgovarao sa svjetskim liderima s ciljem pregovora o nižim carinskim stopama, Trump nema namjeru odgoditi svoje planove.Nakon razgovora s Trumpom ranije u utorak, Leavitt je rekla kako američki predsjednik „očekuje da će ove carine stupiti na snagu.“ Istovremeno, dodala je kako je Trump uputio svoj tim da sklapa „posebne“ dogovore sa zemljama koje žele pregovarati.

