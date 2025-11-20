Trump koristi veliku aferu oko Zelenskog da Ukrajini nametne mir po Putinovoj mjeri: 'Potpuna kapitulacija'

Ukrajina bi se mogla suočiti s teškim odlukama usred izvješća da su SAD i Rusija tajno formulirale mirovni plan za okončanje rata, koji potencijalno uključuje značajne ustupke Moskvi. Američka administracija radi snažan pritisak na predsjednika Volodimira Zelenskog da prihvati taj plan. Visoki američki vojni dužnosnici u četvrtak su u Ukrajini boravili “u misiji utvrđivanja činjenica kako bi se sastali s ukrajinskim dužnosnicima i razgovarali o naporima za okončanje rata” s Rusijom, rekao je glasnogovornik američke vojske. Posjet dolazi dan nakon što su mediji izvijestili da su Washington i Moskva održali tajne razgovore i osmislili novi mirovni plan za Ukrajinu od 28 točaka, bez sudjelovanja Kijeva.
Ne znam je li netko već to sam primijetio, ali Trump baš nije osobito bistar. A Witkoff je potpuni amater. Osim pokvarenosti i potkapacitiranosti vezuje ih i odanost šefu u Moskvi što je veleizdaja za koju su prije u Americi vješali ili slali na doživotnu robiju. No, bilo kako bilo, kakva su ta dvojica, takav im je i "prijedlog".