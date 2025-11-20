Naši Portali
PLAN OD 28 TOČAKA

Trump koristi veliku aferu oko Zelenskog da Ukrajini nametne mir po Putinovoj mjeri: 'Potpuna kapitulacija'

Danijel Prerad
20.11.2025.
u 19:12

“U ovom ratu postoji jedan agresor i jedna žrtva. Do sada nismo čuli nikakve ustupke s ruske strane”, rekla je Kaja Kallas

Ukrajina bi se mogla suočiti s teškim odlukama usred izvješća da su SAD i Rusija tajno formulirale mirovni plan za okončanje rata, koji potencijalno uključuje značajne ustupke Moskvi. Američka administracija radi snažan pritisak na predsjednika Volodimira Zelenskog da prihvati taj plan. Visoki američki vojni dužnosnici u četvrtak su u Ukrajini boravili “u misiji utvrđivanja činjenica kako bi se sastali s ukrajinskim dužnosnicima i razgovarali o naporima za okončanje rata” s Rusijom, rekao je glasnogovornik američke vojske. Posjet dolazi dan nakon što su mediji izvijestili da su Washington i Moskva održali tajne razgovore i osmislili novi mirovni plan za Ukrajinu od 28 točaka, bez sudjelovanja Kijeva.

Donald Trump mirovni sporazum Volodimir Zelenski Vladimir Putin rat u Ukrajini

Avatar Joannes decimus
Joannes decimus
19:42 20.11.2025.

Ne znam je li netko već to sam primijetio, ali Trump baš nije osobito bistar. A Witkoff je potpuni amater. Osim pokvarenosti i potkapacitiranosti vezuje ih i odanost šefu u Moskvi što je veleizdaja za koju su prije u Americi vješali ili slali na doživotnu robiju. No, bilo kako bilo, kakva su ta dvojica, takav im je i "prijedlog".

Avatar Sajko
Sajko
19:45 20.11.2025.

Ne razumijem zakaj se Rusi nisu predali Nijemcima u ww2 ne bi ih izginulo 20ak miliona i sad bi fino pričali njemački

AB
allain.biger
20:19 20.11.2025.

Zelenski je mnogo pametniji od ova dva zla dedeka sta zajedno cijelo vrijeme se dogovaraju kako da zajedno porobe i opljackaju Ukrajinu. Zelenski ce uvjek pristati na pregovore a onda tocku po tocku mijenjat i tako ce opet biti kao sa onim mineralima. Cijeli svijet zna sta ova dva rade ali ne zele problem sa Amerima jer su vojno daleko najaci a i veliko su trziste. Svi moraju glumiti i cekati da ovoj stetocini izade mandat. Jako bi volio da jednog dana ga sami Ameri uhapse i osude za sve svinjarije koje je njima a i drugima napravio.

