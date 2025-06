Trump demantirao medijske napise: 'Pokušali su zapečatiti ulaz, a naše oružje je prošlo kao maslac'

Američki predsjednik Donald Trump ne vjeruje da je Iran uspio zaštititi ili premjestiti ijedan dio svoga obogaćenog uranija prije američkih napada na nuklearna postrojenja. Trump je u intervjuu na Fox Newsu u nedjelju odbacio medijske napise o tome da je Teheran možda premjestio određene zalihe uranija. "Nisu ništa premjestili", rekao je Trump. Također je rekao da Sjedinjene Države nisu najavile napade, tako da nije bilo vremena za pripremu. "Nisu znali da dolazimo", rekao je Trump. Dodao je da je izuzetno teško, opasno i logistički kompleksno premjestiti obogaćeni uranij zbog njegove težine.

Američki predsjednik rekao je da su postojale naznake aktivnosti kod postrojenja kratko prije napada, no nije rekao radi li se o Fordowu, iako je rekao da se radi o "dubokom" postrojenju. Vozila i građevinski radnici mogli su se vidjeti na mjestu događaja kako pokušavaju zapečatiti ulaze. "To su bili ljudi koji betoniraju. Pokušavali su zapečatiti ulaz gdje je najizglednije da će bomba najvjerojatnije ući", rekao je Trump. Međutim, rekao je da vjeruje da uranij nije premješten i da je američko oružje prošlo kroz pečat kao da je "potpuni maslac".

Prema izvješću Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Iran posjeduje više od 400 kilograma obogaćenog uranija od 60 posto čistoće, što je gotovo dovoljno dobro za izradu oružja. Diplomati kažu da bi se to moglo iskoristiti za proizvodnju nekoliko bombi ako bi se materijal dalje obogatio do 90 posto. Vodstvo u Teheranu kaže da ne želi proizvesti nuklearnu bombu i da treba nuklearnu energiju za civilne potrebe. No mnoge zemlje odnedavno su postale zabrinute da bi zemlja uskoro mogla proizvesti nuklearno oružje.