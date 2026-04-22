Cijene ovih proizvoda zbog rata divljaju: Proizvedu ih 5 milijardi godišnje, a potreba za njima je sve veća

Globalni poremećaji izazvani sukobom između SAD-a, Izraela i Irana počinju se sve snažnije prelijevati na svakodnevni život potrošača, a najnoviji primjer dolazi iz industrije proizvodnje kondoma. Najveći svjetski proizvođač, malezijski Karex, najavio je značajno povećanje cijena svojih proizvoda zbog rasta troškova sirovina i logistike, javlja BBC.

Glavni izvršni direktor tvrtke Goh Miah Kiat upozorio je da bi cijene kondoma mogle porasti i do 30%, a potencijalno i više ako se poremećaji u opskrbnim lancima nastave. 'Troškovi proizvodnje naglo su porasli od početka sukoba', izjavio je Goh u razgovorima za Reuters i Bloomberg.

Karex godišnje proizvede više od pet milijardi kondoma te opskrbljuje vodeće svjetske brendove poput Durexa i Trojana, kao i javne zdravstvene sustave, uključujući britanski NHS. Ključni uzrok poskupljenja leži u poremećajima na energetskom tržištu. Nakon američkih i izraelskih zračnih napada, Iran je zaprijetio gađanjem brodova u Hormuškom tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih plovnih pravaca za transport energenata.

Zbog sigurnosne situacije, promet kroz taj tjesnac praktički je zaustavljen, što je izazvalo velike poremećaje u globalnim opskrbnim lancima. Kroz Hormuški tjesnac inače prolazi oko petine svjetske sirove nafte i ukapljenog prirodnog plina, ali i brojni petrokemijski proizvodi ključni za industriju. Karex je posebno pogođen jer u proizvodnji koristi sirovine dobivene iz nafte, poput amonijaka - koji se koristi za očuvanje lateksa, te lubrikanata na bazi silikona.

Uz rast troškova, dodatni pritisak dolazi i s potražnje. Prema riječima Goh Miah Kiata, ona je ove godine porasla za oko 30%, dok su skuplji transport i kašnjenja u isporukama dodatno pogoršali nestašice na tržištu. 'U lošim vremenima potreba za korištenjem kondoma još je veća jer je budućnost neizvjesna, uključujući i to hoćete li sljedeće godine imati posao', rekao je. 'Ako sada dobijete dijete, imat ćete još jedna usta za nahraniti', dodao je.

Rast cijena kondoma samo je jedan od simptoma šireg ekonomskog pritiska. Sukob na Bliskom istoku već je uzdrmao globalna energetska tržišta, a posljedice se osjećaju i u drugim sektorima. Prema najnovijim podacima, cijene zrakoplovnih karata porasle su u prosjeku za 24% u odnosu na prošlu godinu. Istodobno, poremećaji u pomorskom prometu kroz Perzijski zaljev doveli su do rasta cijena gnojiva i nestašice helija, ključnog za proizvodnju računalnih čipova.

Pod pritiskom je i industrija flaširane vode, dok su Ujedinjeni narodi već upozorili na nadolazeći rast cijena hrane, uključujući šećer, mliječne proizvode i voće, prvenstveno zbog skupljeg transporta. Dodatnu neizvjesnost stvara i nejasna situacija oko mirovnih pregovora između SAD-a i Irana. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako će produžiti primirje između dviju zemalja dok pregovori ne pokažu konkretan napredak. U međuvremenu, globalno tržište ostaje pod snažnim pritiskom, a analitičari upozoravaju da bi se val poskupljenja mogao dodatno proširiti ako se sukob nastavi.