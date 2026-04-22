STRAVA U AUSTRIJI

Nožem na spavanju u Štajerskoj ubijen umirovljenik (84), a žena teško ranjena. Za zločin osumnjičen 17-godišnjak

22.04.2026.
u 12:09

Osumnjičeni počinitelj tog stravičnog zločina pobjegao je iz kuće i pronađen je, umrljan krvlju

Stravičan zločin dogodio se je u srijedu navečer u St. Peteru na Ottersbachu u austrijskoj pokrajini Štajerskoj. Prema policijskom izvješću u srijedu rano ujutro, oko 2,25 sati, 17-godišnjak je osumnjičen da je provalio u kuću starijeg bračnog para i oboje umirovljenika, od 84 i 80 godina, na spavanju, izbo nožem.

Žena, iako teško ozlijeđena, uspjela je sama pozvati pomoć. Međutim, pomoć je stigla prekasno za njezinog 84-godišnjeg supruga. Preminuo je, još kod kuće, od teških ozljeda.

Žena (80) je nakon pružene prve pomoći prebačena u bolnicu. Njeno stanje zasad je stabilno, priopćila je štajerska policija, prenosi u srijedu austrijski dnevni list Kleine Zeitung. Osumnjičeni 17-godišnjak uhićen je ubrzo nakon toga. Prema izvješću medija, stanovao je u blizini žrtava.

Osumnjičeni počinitelj tog stravičnog zločina pobjegao je iz kuće i pronađen je, umrljan krvlju. Policajci su ga uhitili, te također zaplijenili nož, oružje za koje se sumnja da je njime počinjen zločin. Ured kriminalističke urede Pokrajine Štajerske preuzeo je istragu o točnom slijedu događaja i motivu. Tinejdžer još nije ispitan.

Prema policijskom izvješću, počinitelj i napadnuti bračni par nisu u obiteljskoj vezi. Motiv 17-godišnjaka zasad ostaje potpuno nejasan. Trenutno se prikupljaju dokazi. Na mjestu događaja su forenzičari i patolog. Policija već provodi istragu u okolnom području. Ispituju se i stanovnici obližnjih kuća, izvještava Kleine Zeitung.

Vijest o stravičnom zločinu proširila se je brzinom munje St. Peterom na Ottersbachu, Štajerskom i cijelom Austrijom. Prema prvim saznanjima, bračni par je dijelom živio u Grazu, a dijelom u St. Peteru. Neki mještani tvrde da je 17-godišnji osumnjičenik iz Graza, te da su njegovi roditelji prije živjeli u St. Peteru na Otterbachu, koji je rano jutros postao mjesto jezovite tragedije. Istraga je u tijeku.
Komentara 1

V0
Vlaskoulicanec3.0
12:51 22.04.2026.

Kad nema imena, sigurno nije neki Johann ili Hans...

