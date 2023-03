Troskot: 'Tko je odgovoran za odbačene higijenske potrepštine i fekalije u Mrežnici?'

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot održao je konferenciju za novinare u Dugoj Resi, kako bi upozorio na onečišćenje rijeke Mrežnice.

"Kako bi se osjećali gradonačelnik Karlovca, gradonačelnik Duga Rese i karlovačka županica kada bi im se na prag njihove kuće iskipao sav otpad (higijenske potrepštine, tamponi, ulošci, fekalije nelegalnih objekata)?”, rekao je Troskot dok je s mještaninom Željkom Dugalićem, govorio na mjestu gdje se ispuštaju fekalije i otpadne vode u Mrežnicu.

“Ljudi su uz Mrežnicu nekada rukama hvatali živu ribu, nažalost danas na tim mjestima danas pliva smeće. Sve se to ispušta u Mrežnicu koja onda tako plovi prema Karlovcu gdje se blizu vodocrpilišta ulijeva u Koranu. Gradonačelnik Karlovca to itekako zna i nije ništa napravio po tom pitanju. Osim što je tijekom poplava od Karlovca napravio Aquapark i veliki pješčanik od djela grada koji se zove Brodarci (gdje se potencijalno pogodovalo građevinskim tvrtkama prilikom nabavke pijeska), kod Turnja nažalost velike količine fekalija i otpadnih voda ulazi u Karlovac. I nitko za to nije odgovarao. Službeno pitanje je postavljeno gradskim vlastima 6. 7. 2021. godine. Do dan danas se ništa nije dogodilo po tom pitanju”, rekao je Troskot.

“Gdje je odgovornost gradonačelnika Duge Rese? Gdje su vodni redari koji bi trebali pisati kazne za zagađivanje Mrežnice što je kazneno djelo? Gdje je županica koja Dugu Resu i Mrežnicu koristi za sukob s gradonačelnikom Duge Rese koji nije iz njezine vladajuće stranke? Gospodo vi ste dobili glasove od građana da ih zaštitite, a ne da od Duga Rese i Mrežnice napravite septičku jamu i tampon zonu”, apelirao je Troskot.

