Trojica napadača uhićena, za dvojicom se još traga

Ako je suditi po priopćenju PU zagrebačke, u incidentu koji se u noći na nedjelju dogodio na KBC Rebru, sudjelovala su petorica mladića u dobi od 21, 20, 26, 20 i 21 godinu.

Od njih petorice prva su trojica uhićena dok se za drugom dvojicom traga. Zagrebačka policija priopćila je tako da su zbog teškog ozljeđivanja 24-godišnjaka kazneno prijavljeni 21-godišnjak, 20-godišnjak i 26-godišnjak, a najmlađi od njih prijavljen je i za oštećenje tuđe stvari, odnosno razbijanje automobila.

Trojica mladića su uhićena i ispitana na policiji te im vjerojatno slijedi i dovođenje pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu. Policija je priopćila i da traga za 20-godišnjakom i 21-godišnjakom. Nisu ulazili previše u detalje cijelog događaja, no prema onom što je do sada poznato, petorica osumnjičenika su se s dvojicom mladića, koji su poslije potražili pomoć na KBC-u Rebro, sukobili negdje u Lučkom.

Nakon sukoba ozlijeđeni mladići su se zaputili na KBC Rebro, a petorka ih je pratila. Dok su liječnici na Rebru pružali pomoć, napadači su upali na Objedinjeni hitni prijem te su tamo pred očima šokiranih pacijenata i medicinskog osoblja, jednog mladića napali dok je drugog pokušavala zaštiti medicinska sestra. To im nije bilo dovoljno pa su još porazbijali i inventar bolnice, a nakon što su izašli iz bolnice napali su i djevojku koja je u vozilu čekala ozlijeđene mladiće.

Oštetili su i taj automobil prije no što su pobjegli. No uhićeni su ubrzo nakon događaja. Zbog čega je došlo do sukoba između dviju skupina, za sada nije poznato, a nije priopćeno ni kolika je šteta pričinjena u tom divljačkom pohodu.

