Trnjani ogorčeni: 'Na snimci se vidi sve. Policija od junaka želi napraviti pijanca'

Hrvatsku javnost u utorak su šokirale snimke uhićenja Tihomira Blagusa koji je obranio Trnje od bujice podizanjem brane na odvodnom kanalu Kuniščak.

Idućeg je dana uhićen nakon prepirke s policijom koja je nastala kada mu je jedan od službenika MUP-a zabranio da ih snima u očevidu provaljenog objekta ustave o čemu smo pisali ranije.

Čitav događaj snimio je mobitelom, a grubo policijsko postupanje zabilježio je i njegov susjed koji je snimke proslijedio Facebook stranici 'Trnje - na posljednjoj liniji obrane'.

Iako je početni plan bio da se snimke ne objavljuju, Trnjani su se predomislili nakon što se zagrebački MUP oglasio priopćenjem u kojem tvrdi da je Blagus bio alkoholiziran i agresivan.

VIDEO Objavljene su snimke uhićenja Trnjanina Tihomira

- Na mjesto događaja, nakon dolaska policijskih službenika i tijekom provođenja potrebnih radnji, došao je 54-godišnjak koji je pokušao ući u prostor u koji je provaljeno. Pritom je izražavao negodovanje, ometao policijske službenike u provođenju službene radnje te ih galameći vrijeđao, pa u jednom trenutku krenuo zamahivati rukama u smjeru policijskog službenika. Policijski službenik izdao mu je upozorenje da se smiri i da prestane s narušavanjem javnog reda i mira, što on nije učinio već je nastavio s takvim ponašanjem. Nakon što je upozoren da će zbog narušavanja javnog reda i mira biti priveden u službene prostorije, 54-godišnjak je i dalje nastavio s opisanim ponašanjem, oglušio se na naredbu zbog čega su ga policijski službenici, radi pružanja aktivnog otpora, uz uporabu sredstava prisile priveli u službene prostorije - kažu u zagrebačkoj policiji. Dodaju da je provedenim kriminalističkim istraživanjem potvrđena sumnja da je 54-godišnjak, pod utjecajem alkohola (0,88 g/kg), počinio prekršaje iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, zbog čega je protiv njega podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu.

Da su snimke objavljene zbog reakcije zagrebačkog MUP-a, potvrdio nam je Mladen Božić, administrator Facebook grupe "Trnje - na posljednjoj liniji obrane" koji nam je ustupio video na kojem je vidljivo grubo policijsko postupanje prema Blagusu kao i potresna reakcija njegove sestre Lidije.

- Nismo htjeli s time ići van, ali pogodila nas je reakcija policije koja od trnjanskog junaka pokušava napraviti kvartovskog pijanca i klošara - kazao nam je u telefonskom razgovoru Božić te dodaje da mu je žao što je došlo do toga.

- Tko god pogleda video u kojem policajac Tihomiru oduzima mobitel, može mu odmah biti jasno da on nije nit pijan, niti agresivan, a niti lud, već samo očajan zbog nemara gradskih službi oko problema koje je poplava napravila Trnju i njegovoj kući koja je uništena - objašnjava Božić. Do svega ovog ne bi došlo, nastavlja, da policajac nije Tihomiru oduzeo mobitel iz ruke.

- Tada je krenula frka, Tihomir je bačen na pod kao da je kriminalac i to pred očima njegove sestre Lidije. Jedan od policajaca stao mu je koljenom na vrat, a dobro znamo koliko je to opasno zbog slučaja Georgea Floyda u SAD-u. On nije udario nikoga, već pokušao uzeti svoj mobitel koji mu policajac nije smio oduzeti jer je snimao na javnoj površini. Čak i ako mu je smetao pri uviđaju kao što neki tvrde, mogao mu je reći da se makne nekoliko metara dalje - opisao nam je ono što se dogodilo 53-godišnji Trnjanin.

Tihomir Blagus, potvrđuje nam, hrvatski je branitelj, no nije sklon hvaliti se zbog toga. Božić i ostali Trnjani još uvijek čekaju gradske službe da dođu na teren, no još uvijek im nitko od njih nije ponudio pomoć niti ikakvu drugu informaciju o šteti i saniranju šteta nastalih nakon što su se u petak uvečer u njihove kuće izlile zagrebačke otpadne vode.