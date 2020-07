Trnjani objavili snimke uhićenja heroja Tihomira: Noga na vratu? Izbili su mu mobitel iz ruke

Trnjani su reagirali na priopćenje policije koja tvrdi da se Tihomir Blagus opirao uhićenju. Stanovnici tvrde da su mu policajci izbili mobitel iz ruke te da su bili grubi prilikom uhićenja. Blagus je zajedno sa susjedima u noći kada je Zagreb pogodila poplava provalio i otvorio ustavu kako bi spriječio da bujica pogodi Trnje.

"Ovako je izgledalo uhićenje našeg Tihomira. Noga na vratu??? Zar nismo nedavno vidjeli šta se u Americi dogodilo zbog sličnog policijskog postupka. Važno je napomenuti: TIHOMIR SE NIJE OPIRAO UHIĆENJU i čemu onda ovakav postupak? Čemu lisice?" objavljeno je na Facebook stranici ''Trnje – na posljednjoj liniji obrane''.

"Policija je dala izvještaj da je naš heroj Tihomir Blagus pijan vrijeđao policajce i da je zato priveden. No, objavljujemo snimku kako se sve to dogodilo i kako je to krenulo. Tihomir je snimao (na javnoj površini) policiju kako radi zapisnik zbog provale, to nije bio nikakav krim-izvid. U jednom trenutku policajac ne dopušta snimanje, izbija i uzima Tihomiru mobitel iz ruke", stoji u drugoj objavi na Facebooku uz video.

Podsjetimo, zagrebačka policija pojasnila je da je 54-godišnjak u naselju Trnje u subotu priveden jer je uznemiravao i vrijeđao policajce na očevidu, a ne zbog provale u objekt Hrvatskih voda, odnosno otvaranja odvodnog kanala prema Savi.Policija navodi da je 25. srpnja 2020. godine oko 12.20 sati zaprimila dojavu o provali u objekt javnog poduzeća Hrvatske vode na Trnjanskom nasipu.

Foto: Trnje - na posljednjoj liniji obrane

"Na mjesto događaja, nakon dolaska policijskih službenika i tijekom provođenja potrebnih radnji, došao je 54-godišnjak koji je pokušao ući u prostor u koji je provaljeno. Pritom je izražavao negodovanje, ometao policijske službenike u provođenju službene radnje te ih galameći vrijeđao, pa u jednom trenutku krenuo zamahivati rukama u smjeru policijskog službenika. Policijski službenik izdao mu je upozorenje da se smiri i da prestane s narušavanjem javnog reda i mira, što on nije učinio već je nastavio s takvim ponašanjem.

Nakon što je upozoren da će zbog narušavanja javnog reda i mira biti priveden u službene prostorije, 54-godišnjak je i dalje nastavio s opisanim ponašanjem, oglušio se na naredbu zbog čega su ga policijski službenici, radi pružanja aktivnog otpora, uz uporabu sredstava prisile priveli u službene prostorije", kažu u zagrebačkoj policiji.

Dodaju da je provedenim kriminalističkim istraživanjem potvrđena sumnja da je 54-godišnjak, pod utjecajem alkohola (0,88 g/kg), počinio prekršaje iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, zbog čega je protiv njega podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu.

