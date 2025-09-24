Trilj bio središte planinara: Gotovo 500 sudionika na Danima planinara Dalmacije

Gotovo 500 planinara i zaljubljenika u prirodu iz cijele Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine okupilo se proteklog vikenda u Trilju, gdje su od 19. do 21. rujna održani Dani planinara Dalmacije 2025., u sklopu Mihovilskih dana, manifestacije posvećene Danu grada Trilja i blagdanu svetog Mihovila.

Domaćin ovogodišnjeg izdanja bila je Planinarsko društvo Jelinak Trilj, koje je u suradnji s Gradom Triljom i brojnim partnerima organiziralo trodnevni program ispunjen planinarenjem, druženjem i kulturnim sadržajem.

Manifestacija je započela u petak svečanim otvorenjem u Gradskom parku, uz pozdrave predsjednika PD Jelinak Ante Marića, predstavnika Hrvatskog planinarskog saveza Bruna Turine i gradonačelnika Ivana Bugarina. Poseban doprinos programu dale su triljske mažoretkinje, a večer je obilježio poznati alpinist Mario Celinić, koji je održao inspirativno predavanje o svojim usponima na najviše vrhove svih kontinenata te predstavio svoju knjigu Sedam.

Subota je protekla u znaku planinarskih pohoda. Dvije organizirane ture – uspon na Konj, najviši vrh Kamešnice, te izlet do Tirulija i Nutjaka – okupile su oko 160 sudionika. Dan je nastavljen uz zabavni program, sportsku rekreaciju i tradicionalnu planinarsku lutriju. U nedjelju su posjetitelji imali priliku razgledati Muzej triljskog kraja, a trodnevna manifestacija zaključena je svečanom svetom misom.

Organizatori su izrazili zahvalu Gradu Trilju, HGSS stanici Split – ispostavi Sinj, sponzorima, donatorima te brojnim volonterima i članovima PD Jelinak na izuzetnoj suradnji i doprinosu. "Hvala svima na dolasku – vidimo se na planinarskim stazama!", poručili su iz PD Jelinak.