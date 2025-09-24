Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
BOGATI PROGRAM

Trilj bio središte planinara: Gotovo 500 sudionika na Danima planinara Dalmacije

Foto: PD JELINAK TRILJ
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
24.09.2025.
u 18:40

Manifestacija je započela u petak svečanim otvorenjem u Gradskom parku

Gotovo 500 planinara i zaljubljenika u prirodu iz cijele Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine okupilo se proteklog vikenda u Trilju, gdje su od 19. do 21. rujna održani Dani planinara Dalmacije 2025., u sklopu Mihovilskih dana, manifestacije posvećene Danu grada Trilja i blagdanu svetog Mihovila.

Domaćin ovogodišnjeg izdanja bila je Planinarsko društvo Jelinak Trilj, koje je u suradnji s Gradom Triljom i brojnim partnerima organiziralo trodnevni program ispunjen planinarenjem, druženjem i kulturnim sadržajem.

Manifestacija je započela u petak svečanim otvorenjem u Gradskom parku, uz pozdrave predsjednika PD Jelinak Ante Marića, predstavnika Hrvatskog planinarskog saveza Bruna Turine i gradonačelnika Ivana Bugarina. Poseban doprinos programu dale su triljske mažoretkinje, a večer je obilježio poznati alpinist Mario Celinić, koji je održao inspirativno predavanje o svojim usponima na najviše vrhove svih kontinenata te predstavio svoju knjigu Sedam.

Subota je protekla u znaku planinarskih pohoda. Dvije organizirane ture – uspon na Konj, najviši vrh Kamešnice, te izlet do Tirulija i Nutjaka – okupile su oko 160 sudionika. Dan je nastavljen uz zabavni program, sportsku rekreaciju i tradicionalnu planinarsku lutriju. U nedjelju su posjetitelji imali priliku razgledati Muzej triljskog kraja, a trodnevna manifestacija zaključena je svečanom svetom misom.

Organizatori su izrazili zahvalu Gradu Trilju, HGSS stanici Split – ispostavi Sinj, sponzorima, donatorima te brojnim volonterima i članovima PD Jelinak na izuzetnoj suradnji i doprinosu. "Hvala svima na dolasku – vidimo se na planinarskim stazama!", poručili su iz PD Jelinak.

Ključne riječi
planinarenje Trilj Dani planinara Dalmacije

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još