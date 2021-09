Tri poginula i više ozlijeđenih u iskliznuću Amtrakova vlaka u Montani

Najmanje je troje ljudi poginulo u subotu, a više je putnika ozlijeđeno nakon što je Amtrakov vlak iskočio iz tračnica u američkoj saveznoj državi Montani, priopćio je ured lokalnog šerifa.

Nacionalni odbor za sigurnost prometa rekao je u subotu navečer da istražuje incident.

U vlaku Empire Builder za Seattle bio je oko 141 putnik i 16 članova osoblja kad je osam vagona iskočilo iz tračnica pored grada Joplina oko 16 sati po lokalnom vremenu, navodi se u Amtrakovu priopćenju.

Ubrzo nakon što su vagoni iskočili, ljudi su evakuirani iz nih, rekao je dužnosnik šerifova ureda u Liberty Countyju, želeći ostati anoniman.

Foto: A derailed Amtrak train is seen near Havre, Montana

Mnogi putnici u ozlijeđeni, no zasad se ne zna koliko njih, dodao je. Korisnik društvenih mreža objavio je fotografije oštećenih vagona nakon incidenta.

Djelatnica hitne službe rekla je za New York Times da je najmanje 50 ljudi ozlijeđeno.

Uzrok iskliznuća još se ne zna.

Vlak s deset vagona i dvjema lokomotivama bio je na putu iz Chicaga.