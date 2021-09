Amerika je mislila da je pobijedila. Onda su 11. rujna pogledali ostatak svijeta

Mislim da se Amerikanci i Newyorčani toga dana sjećaju po heroizmu onih koji su se našli u središtu napada. Misle na hrabrost putnika i posade na letu 93 te na službe koje su pojurile do tornjeva. Postoje i znamenite slike aviona koji udaraju u toranj, Rudyja Giulianija (tadašnjeg gradonačelnika New Yorka op. a.) koji hoda po ruševinama te vatrogasaca koji su rasprostrli zastavu na Pentagonu, govori nam 33-godišnji producent Andrew Court koji danas živi u New Yorku te na Floridi. Iz prve ruke upoznat je s time kako Amerikanci i Newyorčani pamte taj najgori teroristički napad u povijesti.