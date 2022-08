Tragedija u Nizozemskoj: Kamion se zaletio na ljude koji su bili na zabavi uz roštilj, nekoliko je poginulih

Nekoliko je osoba poginulo kada se kamion u subotu navečer zaletio među skupinu ljudi okupljenih na zabavi uz roštilj, objavila je nizozemska policija o nesreći u gradu Nieuw Beijerland blizu Rotterdama.

Tri su osobe poginule, a više je ozlijeđenih, objavio je radio NOS.

#NieuwBeijerland : Police in the Netherlands say several people have been killed and injured after a truck ran off the road and crashed into a neighbourhood barbeque in Nieuw-Beijerland, south Holland. A large-scale emergency operation is underway. pic.twitter.com/7hVs4DIF6i

U pomoć je pozvana vučna služba da izvuče vozilo koja pripada španjolskoj tvrtki, navodi agencija dpa.

Njemačka agencija dodaje da je u spašavanju unesrećenih sudjelovalo deset ambulantnih vozila i helikopter, a nekoliko je osoba prevezeno u bolnicu, javio je NOS.

#Breaking: Just in - Reports of multiple dead people and injured, in the Dutch town of "Nieuw-Beijerland" the #Netherlands, after a truck lost reportedly controle over his steering wheel and ran into people. there was a barbecue party going on with dozens of people. pic.twitter.com/HnuEjDkFS7