Nema nikakve sumnje: Za napade na tankere bit će okrivljen Iran

Dva tankera koja su prevozila naftu ploveći od Perzijskog zaljeva prema otvorenom moru pogođena su u napadima za koje nije jasno tko ih je doista izveo. Tankeri su pogođeni u Omanskom zaljevu, neposredno nakon prolaska kroz Hormuški tjesnac, samo mjesec dana nakon što su nedaleko od obala Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnuta četiri tankera.

Brodovi američke 5. flote pomogli su u evakuaciji posade s brodova koje je počeo gutati plamen, a vjeruje se kako je napad izveden torpedima s još neidentificiranih podmornica.

Sumnjivi i Hutiji

Omanski zaljev dio je jedne od najprometnijih brodarskih ruta na svijetu, a veliku većinu prometa čine upravo tankeri koji voze naftu iz zemalja Perzijskog zaljeva poput Saudijske Arabije, UAE, Iraka, Irana, Kuvajta, Bahreina do kupaca diljem svijeta. Jedan od tankera koji je pogođen, Front Altair, u najmu je Tajvanske naftne kompanije CPC za koju je prevozio tovar, a plovio je pod norveškom zastavom.

– Na Front Altairu nalazilo se 75 tisuća tona sirove nafte kada je pogođen torpedom – ustvrdio je Wu I-Fang, glasnogovornik CPC-a. Iranski državni mediji objavili su kako je Front Altair potonuo, no CPC tvrdi kako to nije točno već da brod pluta na površini mora dok vatrogasci pokušavaju ugasiti požar.

Drugi jučer napadnuti tanker japanski je Kokuka Courageous koji je prevozio naftu iz Saudijske Arabije za Singapur. Pogođen je nešto iznad razine urona te nema opasnosti od potonuća.

Foto: REUTERS

Iranski spasilački brodovi pokupili su sva 44 mornara s dva oštećena tankera i prebacili ih u iransku luku Jask.

Nema nikakve sumnje da će, iako zasad još nema nikakvih dokaza ni tragova, za napade biti okrivljen Iran. Baš kao i u slučaju prošlomjesečnih napada kada su na prilično misteriozan način eksplodirala četiri tankera koja su bila usidrena nedaleko od obala UAE-a. Tada nitko nije mogao uprijeti prstom u napadača niti naći smisleno objašnjenje za razlog takvog napada, no John Bolton, savjetnik američkog predsjednika Trumpa i poznati “jastreb” aktualne američke administracije ustvrdio je kako “Iran zasigurno ima prste u ovom napadu”.

Tanker attacks in Gulf of Oman fuel security, oil supply fears https://t.co/Wm0lzQCQoB pic.twitter.com/olMlK9tWgW

Istraga koju je proveo UAE prošlog mjeseca ustvrdila je kako su četiri tankera napadnuta “sofisticiranim plutajućim minama”, no bez identifikacije njihova podrijetla. Pojavila se neformalno u tome trenutku i teza kako mine možda potječu od Iranu bliskih snaga Hutija u Jemenu koji se već nekoliko godina nalaze u ratu sa Saudijskom Arabijom. Doduše, bez ikakvog objašnjenja odakle Hutima pristup sofisticiranim minama i na koji bi ih oni način mogli dotegliti do obala UAE-a koje se nalaze stotinama kilometara daleko. Baš kao što ni sada ne bi bilo jasno na koji bi način Hutiji torpedirali tanker u Omanskom zaljevu kada nemaju podmornice.

Napad na tankere dogodio se u trenutku dok se u Teheranu vrhovni iranski vođa Ali Khamenei sastao s japanskim premijerom Shinzom Abeom, u vrijeme kada su pokušavali naći osnovu i platformu za pregovore Irana i SAD-a. Paradoksalno je kako su oba tankera, i onaj koji je plovio prema Tajvanu kao i onaj koji se uputio prema Singapuru, prevozili naftu kojoj su krajnji kupci bile japanske kompanije.

Na ruku Amerike

Iran odbija svaku pomisao da su umiješani u incidente od prošlog mjeseca ili u današnje napade.

Two oil tankers attacked in Gulf of Oman https://t.co/aV9FJcSeJR pic.twitter.com/BGSSzxkNuL