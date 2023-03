Tone kokaina na plažama sjeverne Francuske: Nitko ne zna od kud je došao

Više od dvije tone kokaina u vrećama pronađeno je prošlog vikenda i u srijedu na francuskoj obali u kanalu La Mancheu, a njegova se tržišna vrijednost procjenjuje na gotovo 150 milijuna eura, doznaje se u četvrtak od dobro obaviještenog izvora. U nedjelju ujutro na plaži u Revilleu, na sjeverozapadu, pronađeno je nekoliko vreća u kojima je bilo oko 850 kg kokaina. U srijedu je pronađeno još šest vreća u Vicy-sur-Meru. Ovaj put je bila riječ o toni i pol kokaina, što je ukupno 2,3 tone, "povijesna" količina, rekao je izvor.

Državno tužiteljstvo u Cherbourgu pokrenulo je istragu početkom tjedna. Nije utvrđeno odakle potječu hermetički zatvorene vreće pronađene na obali. Možda su odbačene u more kako bi se izbjegla kontrola ili su pali s broda u more, rekao je izvor. Istražitelji pokušavaju utvrditi kako je droga dospjela na obalu. Policija je rekla da "pomno nadzire" sektor iz zraka. Ovo nije prvi put da se kokain pronađe na francuskoj obali. Krajem 2019. pronađeno je ukupno 1,6 tona bijelog praha na plaži od St.-Jean-de-Luza do Camareta.

Krajem svibnja 2022. na plaži u Bercku, na sjeveru Francuske, pronađene su kokainske pogače teške oko 21 kg. U srijedu, na tiskovnoj konferenciji posvećenoj bilanci u 2022. u suzbijanju trgovine drogom, Gabriel Attal, ministar financija izvijestio je o "povijesnoj" zapljeni 1,9 tona kokaina u luci Havre, na sjeverozapadu, 19. veljače. Godine 2022. u Francuskoj je zaplijenjeno 27,7 tona te droge, što je porast od 5 posto u odnosu na prethodnu godinu.

