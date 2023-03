Podignuta optužnica: U bananama skrivali 174 kg kokaina

Tri osobe, među kojima su i Goran Brusić (38) i Marko Kamber (35), optužene su za zločinačko udruživanje u sklopu kojeg su iz Ekvadora krijumčarile najmanje 174 kilograma kokaina, vrijednog 5,22 milijuna eura. Optužnicu je protiv njih te još jednog 30-godišnjaka podigao USKOK. Prema optužnici, Brusića i Kambera tereti se da su se od početka kolovoza 2020. pa do 2. listopada 2020. na području Rijeke i Ekvadora povezali s više nepoznatih osoba radi uspostave cjelokupnog krijumčarskog lanca trgovine kokainom. Nakon što bi nepoznate osobe na području Ekvadora osigurale nabavu većih količina kokaina visoke čistoće, droga bi se ubacila i sakrila u odabrani kontejner s legalnim teretom koji se treba ukrcati na brod prema Europi.

Odredište je bilo Luka Rijeka, a prema optužnici, Brusić i Kamber znali su točan položaj kontejnera u kojem je droga pa bi nakon pristanka broda u Rijeku kokain izvadili iz kontejnera te ga skladištili do daljnje preprodaje. U rujnu 2020. kontejner u kojem je u tovaru banana bilo skriveno 150 paketa s ukupno 174 kilograma kokaina ukrcan je u ekvadorskoj luci Guayaquil, nakon toga je više puta prekrcavan do Rijeke. U Rijeci su se Brusić i Kamber 23. rujna 2020. kombijem dovezli do kontejnera, no nisu našli droge koliko su trebali pa su se udaljili. Pretragom je nađen kilogram kokaina jer se radilo o kontroliranoj pošiljci s obzirom na to da su ostak droge prethodno zaplijenile talijanske vlasti. Brusića i Kambera tereti se i za preprodaju drugih vrsta droga.

VIDEO: Crnogorski vozač u kombiju prevozio 250 kilograma marihuane, otkriven kod Lučkog