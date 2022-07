Tonči Tadić o napadu koji je zgrozio svijet: Ako Abe premine, onda slijedi smrtna kazna

Pokušaj ubojstva bivšeg japanskog premijera zaprepastilo je svijet, pa tako i potpredsjednika Hrvatsko-japanskog kulturnog i gospodarskog društva Tončija Tadića, kojemu je Shinzo Abe osobno dodijelio najviše japansko odlikovanje - "Red izlazećeg sunca".

Shinzo Abu upucan je tijekom govora kojeg je držao na predizbornom skupu u gradu Nara nakon čega je hitno prebačen u bolnicu, gdje se nalazi u kritičnom stanju.

"To što se ondje dogodilo mogao bi biti propust osiguranja. No, čemu raditi nauku oko osiguranja ako atentat nije nešto što je politička tradicija. Nara je miran gradić veličine Zadra sa gomilom povijesnih spomenika i hramova. Ne vjerujem da je itko mogao naslutiti da će se išta dogoditi", rekao je Tadić za Dnevnik.hr.

Poručio je kako je cijeli događaj posebice šokantan s obzirom da Japan nema tradiciju političkih atentata.

"Toga je u povijesti bilo samo u dva kratka razdoblja, za vrijeme rušenja Šogunata te 1930-ih godina. Tada se radilo o svega par slučajeva koji se mogu nabrojati na prste jedne ruke", rekao je.

Lokalni mediji pišu kako je za napad osumnjičen 41-godišnji muškarac Tetsuya Yamagami koji je kazao rekao kako je to učinio jer nije bio zadovoljan Abeom. On je služio u japanskoj vojsci, što je začudilo poznatog hrvatskog stručnjaka.

"Čovjek srednjih godina očito ima i neko vojno iskustvo. Pitanje je kako je on došao do oružja. Japan ima vrlo strogi zakon o vatrenom oružju i mačevima. Intrigantan podatak je to da je on bio vojnik. Očito je djelovao sam. Ako Abe premine, onda slijedi smrtna kazna. Atentat je izvršen usred bijela dana, hladnokrvno. Razumijem da čovjek može imati suprotne argumente i politička stajališta, ali argumenti se iznose u političkom dijalogu. Argumenti su riječi, a ne meci. Šokantno", zaključio je Tadić.

Pratite OVDJE što se događa u Japanu