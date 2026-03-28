Ruski vojnik bijesan: 'Regrutirali su j***** gomilu bogalja koji ne mogu ni hodati'

Nedugo nakon početka rata u Ukrajini, pojavile su se tvrdnje da Rusija "oprašta" kazne zatvorenicima ako se uključe u borbe, a sada navodno na bojišnicu šalje i alkoholičare iz centara za rehabilitaciju. Na to se, prema informacijama The Telegrapha, požalio jedan od ruskih vojnika. Naime, neki od tih novih regruta stigli su u njegovu jedinicu pa je kazao kako su im regruteri, koji su ih "pokupili" u ustanovi, oduzeli bankovne kartice i ispraznili račune. Uz to, požalio se na njihovu fizičku nesposobnost te borbu s ovisnošću.

"Regrutirali su j***** gomilu bogalja koji ne mogu ni hodati, a uz to su i mentalno bolesni. Vidio sam to vlastitim očima, regrutirali su te j***** tipove iz rehabilitacije, prave pijanice", opisao je vojnik. Uz to, kaže kako su te osobe regrutirali "crni regruteri“, što je naziv za ilegalne posrednike koji novače muškarce za vojnu službu putem prisile, obmane ili prijevare.

Ukrajinski dužnosnici isticali su kako Moskva sve viši ovisi o ranjivim regrutima te ih šalje na bojišnicu. Prema Ukrajinskom centru za sigurnost i suradnju (USCC), broj Rusa ubijenih u Ukrajini u siječnju premašio je broj novih regruta za približno 9.000 vojnika. "S obzirom na situaciju, Rusija je doista intenzivno regrutirala ranjive skupine, uključujući osobe s raznim ovisnostima, nezaposlene, bolesne i bivše zatvorenike, te koristi različite metode za novačenje migranata iz drugih zemalja u svoje oružane snage", kazala je Oksana Kuzan, suosnivačica i voditeljica analitičkog odjela USCC-a.

Marginalizirane skupine često su posebno ranjive s obzirom na to da "crni regruteri" često dobivaju bonuse za svakog unovačenog muškarca, bez obzira na njegovu sposobnost za borbu. The Telegraph je pisao i kako se Rusiju optužuje za regrutaciju vojnika zaraženih HIV-om, hepatitisom i drugim bolestima. Oni se navodno raspoređuju u odvojene jedinice i moraju nositi narukvice kojima se identificira njihova bolest.