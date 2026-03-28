U nakaradnoj globalizaciji i u ratu hrana je sredstvo ucjene

Plavog dizela ima dovoljno i ne prijete nam nestašice, a isto vrijedi i za gnojivo. Kao i u svakoj krizi dosad Vlada će pravodobno reagirati bude li potrebe, poručio je ovih dana potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, nakon što su poljoprivrednici u strahu za vlastitu egzistenciju opustošili Inine benzinske pumpe i poljoopskrbe. Traže od Vlade izvanredne mjere te razgovor o robnim zalihama i mogućem moratoriju na kredite kako je to bilo za vrijeme pandemije COVID-19. Najnovija geopolitička situacija na Bliskom istoku, pokazalo se, nikome ne ide na ruku, a najmanje hrvatskoj poljoprivredi koja je i bez toga u problemima. Vanjskotrgovinski deficit po pitanju hrane u prvih 11 mjeseci lanjske godine premašio je 2,6 milijardi eura, ovisnost o uvozu sve je veća, a samodostatnost manja. A kad kola krenu nizbrdo – i cijene trgovaca (neopravdano?) divljaju – i više nego u ostatku EU, naučili smo prethodnih godina.