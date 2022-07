Objavljen identitet napadača na bivšeg japanskog premijera: Otkriven motiv strašnog čina

Nesvakidašnji čin nasilja dogodio se jutros po lokalnom vremenu kad je u gradu Nari upucan bivši japanski premijer Shinzo Abe (67). Napadača je potom zaustavilo Abeovo osiguranje i priveden je.

Japanski mediji pišu da je osumnjičen Tetsuya Yamagami (41), inače stanovnik Nare. On je služio u japanskoj vojsci. Yamagami je navodno kazao policajcima da je bio nezadovoljan s Abeom i želio ga je ubiti, piše Reuters.

Third video shows the shooting of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe and the gunman being taken into custody



NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/xsskEZzBMQ