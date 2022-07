VIDEO Pogledajte snimku napada na bivšeg japanskog premijera i privođenje napadača

Bivši japanski premijer Shinzo Abe upucan je u petak ujutro po lokalnom vremenom tijekom govora kojeg je držao povodom nedjeljnih izbora u Japanu. Policija je privela muškarca Yamagamija Tetsuyja za kojeg vjeruju da je upucao bivšeg premijera.

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke napada, ali i trenutak kad Abeovo osiguranje zaustavlja napadača.

Second video shows the attempted assassination of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/BZNGHP78ds

Third video shows the shooting of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe and the gunman being taken into custody



NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/xsskEZzBMQ