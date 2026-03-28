3000 OKUPLJANJA DILJEM AMERIKE

FOTO Milijuni izlaze na ulice, očekuju se masovni prosvijedi: 'Narod je ljut'

Foto: Croatiansonline
1/11
VL
Autor
Laura Puklin
28.03.2026.
u 19:16

"Od posljednjeg prosvjeda No Kings vidimo više cijene benzina i namirnica, a istovremeno traje i ilegalni rat u Iranu", izjavila je Sarah Parker

Očekuje se kako će milijuni Amerikanaca izaći na ulice na prosvijed "No Kings" (Nema kraljeva) protiv Trumpove administracije, prenosi The Guardian. Organizatori kažu kako je planirano preko 3000 okupljanja u svih 50 država, kao i u 16 zemalja. "Očekivao bih da će 28. ožujka biti najveći prosvjed u američkoj povijesti", rekao je Ezra Levin, suosnivač udruge Indivisible. Danšnji prosvijed je treći u nizu, a posljedni je bio u listopadu. Tada se okupilo oko 7 milijuna ljudi

Središnji dio skupa bit će u gradovima Minnesoti, Minneapolisu i St. Paulu kao znak priznanja otpora stanovnika akcijama agenata Imigracijske carinske službe (ICE). Na skupu u St. Paulu sudjelovat će senator Bernie Sanders, glumica Jane Fonda te glazbenici Bruce Springsteen i Joan Baez. Organizatori kažu kako očekuju da će prosvijednike na dolazak potaknuti brojni problemi, od racija ICE-a do prijetnji biračkim pravima. 

"Od posljednjeg prosvjeda No Kings vidimo više cijene benzina i namirnica, a istovremeno traje i ilegalni rat u Iranu", izjavila je Sarah Parker, izvršna direktorica udruge Voices of Florida i nacionalna koordinatorica pokreta 50501. "Američki narod je ljut", dodala je. Koalicija No Kings više je puta naglasila nenasilnu prirodu prosvijeda. Internetska stranica No Kings navodi da sudionicima nije dopušteno donositi nikakvo oružje, uključujući i ono zakonski dopušteno.

Iako je Trump ublažio svoje otvorene kritike prosvjeda No Kings, njegova administracija i dalje cilja i kazneno progoni prosvjednike protiv ICE-a. Tako je u nedavnom suđenju u Teksasu devet osoba proglašeno je krivima za optužbe za “antifa” terorizam zbog prosvjeda održanog 4. srpnja ispred pritvornog centra. U siječnju su stanovnici Minneapolisa, Renee Good i Alex Pretti, ubijeni od strane saveznih imigracijskih agenata dok su dokumentirali njihove aktivnosti.

Avatar Certilian
Certilian
20:04 28.03.2026.

kakvu ste budeltinu birali... još dobro i gurate...

Avatar Idler 3
Idler 3
19:49 28.03.2026.

Ezra Levin...zanimljivo ime organizatora 😜

SI
Sinatra
19:39 28.03.2026.

Hahaha...što se babi tilo to se babi snilo! Amerika razara totalitaristički režim u Iranu koji je pobio 50000 vlastitih ljudi u zadnjih 4 mjeseca i želi atomsko oružje da čitavi svijet drži u šaci i diktira muhamedijansku poltiku a ljevičarski mediji se svrstavaju uz Iran!? Tko je ovdje lud? Korisni idioti odrađuju posao za ljevičare koji su lutke na koncu islamista.

