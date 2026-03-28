Ovo je brutalna istina. Objavljeno kolika je stvarna neto mirovina u Njemačkoj

Prosječna bruto mirovina nakon najmanje 35 godina staža iznosi oko 1.550 eura mjesečno, pokazuju to podaci njemačkog mirovinskog sustava, piše Fenix. Neto iznos koji ostaje nakon odbitaka iznosi oko 1.543 eura. Iako razlika između bruto i neto iznosa nije velika, ukupni iznos mirovine za mnoge nije dovoljan za bezbrižan život. Osim toga, razlike među umirovljenicima su velike i ovise o različitim faktorima, poput regije u kojoj žive i njihova spola. To dodatno komplicira ukupnu sliku mirovinskog sustava. U pojedinim dijelovima Njemačke razlike u mirovinama između muškaraca i žena izrazito su velike. Primjerice, u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji muškarci u prosjeku primaju oko 1.845 eura, dok žene dobivaju znatno manje – oko 1.322 eura.

Slična situacija je i u Saarlandu, gdje muškarci imaju prosječnu mirovinu od 1.840 eura, a žene oko 1.311 eura. Jedan od glavnih razloga za takve razlike leži u povijesnim okolnostima – bolje plaćeni poslovi, poput onih u rudarstvu, bili su uglavnom dostupni muškarcima, što se danas odražava na visinu njihovih mirovina. Zanimljivo je da su razlike između muškaraca i žena manje izražene u istočnom dijelu Njemačke. Razlog tome je činjenica da su žene ondje češće radile puno radno vrijeme, za razliku od zapada gdje je rad na nepuno radno vrijeme bio češći. Tako, primjerice, u istočnom dijelu Berlina žene primaju prosječno oko 1.501 euro, dok muškarci dobivaju oko 1.699 eura. Iako razlike i dalje postoje, one su ipak manje nego u zapadnim dijelovima zemlje.

Mirovina od 1.800 eura mjesečno smatra se iznadprosječnom, no teško ju je nazvati znakom stvarnog bogatstva. Teoretski maksimalna mirovina iznosi oko 3.400 eura, ali takav iznos može ostvariti tek mali broj ljudi. Da bi netko dosegao tu razinu, morao bi desetljećima zarađivati iznos na razini gornje granice za obračun doprinosa. Takav kontinuitet visokih primanja rijedak je, pa većina umirovljenika ostaje daleko ispod tog maksimuma. Podaci pokazuju da sve veći broj umirovljenika ovisi o socijalnoj pomoći. Gotovo trećina ljudi koji su radili 40 godina prima manje od 1.100 eura mirovine. To predstavlja ozbiljan društveni problem koji se ne može zanemariti.

Humanitarne organizacije upozoravaju da sve više starijih osoba dolazi po pomoć, što jasno ukazuje na rastuće siromaštvo među umirovljenicima. Inflacija i demografske promjene dodatno pogoršavaju situaciju, jer rast troškova života smanjuje realnu vrijednost mirovina. Sveukupna situacija u njemačkom mirovinskom sustavu izaziva zabrinutost. Unatoč dugogodišnjem radu, mnogi ljudi u starosti nemaju dovoljno sredstava za dostojanstven život. Zakonska mirovina često nije dovoljna za pokrivanje osnovnih troškova.

Zbog toga raste pritisak na političare da provedu reforme koje bi spriječile daljnje širenje siromaštva među starijim osobama. Sve se češće spominje potreba za usporedbom s drugim europskim zemljama koje imaju stabilnije i održivije mirovinske modele. Sve je više mišljenja da se postojeći sustav oslanja na princip prema kojem mlađe generacije financiraju starije, što postaje sve teže održivo zbog starenja stanovništva.

Kako sve manje radno aktivnih ljudi uzdržava sve više umirovljenika, sustav dolazi pod sve veći pritisak. Zbog toga se sve češće naglašava važnost privatne štednje za starost. To uključuje ulaganja poput štednje u fondovima, nekretnina ili drugih oblika dugoročne financijske sigurnosti. Prilično je jasno, oslanjanje isključivo na državnu mirovinu postaje rizično. Oni koji na vrijeme ne osiguraju dodatne izvore prihoda mogli bi se suočiti s financijskim poteškoćama u starosti.