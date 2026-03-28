Dvije kovanice će potpuno nestati. Njemački bankari već su pokrenuli postupak

Njemačka središnja banka (Bundesbank) pokrenula je inicijativu kojom bi kovanice od 1 i 2 centa uskoro mogle postati prošlost. Nacionalni forum za gotovinu pri Bundesbanki založio se za uvođenje zakonskog pravila o zaokruživanju iznosa pri plaćanju gotovinom na najbližih pet centi. Kako bi zaokruživanje funkcioniralo u praksi? Pravilo je jednostavno i odnosilo bi se isključivo na plaćanje gotovinom, dok bi cijene na policama i plaćanje karticama ostali nepromijenjeni: Iznosi koji završavaju na 1 ili 2 centa zaokružuju se naniže (npr. 1,02 € postaje 1,00 €). Iznosi koji završavaju na 3 ili 4 centa zaokružuju se naviše (npr. 4,99 € postaje 5,00 €).

Burkhard Balz, član uprave Bundesbanke, ističe da bi izbacivanje ovih kovanica učinilo gotovinski optjecaj održivijim i učinkovitijim. Glavni razlozi su:

Visoki troškovi: Izrada, pakiranje i transport ovih kovanica skuplji su od njihove stvarne vrijednosti.

Gubitak iz optjecaja: Ljudi ove kovanice često gube, zaboravljaju u ladicama ili ih skupljaju u staklenkama, pa se one rijetko vraćaju u sustav, piše Fenix.

Prema istraživanjima Eurobarometra, većina građana EU podržava ukidanje najsitnijeg novca.Ovaj model već je standard u brojnim europskim zemljama poput Finske, Nizozemske, Belgije, Irske, Italije, Slovačke i Estonije. Bundesbank sada poziva savezno Ministarstvo financija da stvori zakonsku osnovu za ovaj potez u Njemačkoj, a dugoročni cilj je usklađivanje pravila na razini cijele Europske unije.