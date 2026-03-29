Bivši radnici 3. maja u travnju će biti isplaćeni

Bivši radnici riječkog brodogradilišta 3. maj koji su bili zaposleni u tvrtki koja je otišla u stečaj, bit će u potpunosti isplaćeni tijekom travnja. Plan po kojem će svi radnici biti namijeni u svojim potraživanjima prema bivšem poslodavcu, rokovi isplate, ali i tko će ostati bez traženih isplata, nadležnom je Trgovačkom sudu u Rijeci predložio stečajni upravitelj Loris Rak. Plan je donio na temelju nagodbe s Republikom Hrvatskom koja se obvezala 3. maju u stečaju platiti nešto više od 6,6 milijuna eura nakon što je lani nakon što je preuzela u vlasništvo novu tvrtku; 3. maj Rijeka 1905. Novac, odnosno 6,6 milijardi eura država je, odnosno Centar za restrukturiranje i prodaju dobio od prodaje društva 3. maj Rijeka 1905.

Stečajni je upravitelj predložio da se vjerovnici prvog višeg isplatnog reda, odnosno bivši radnici isplate u 100-postotnom iznosu. Riječ je o oko 400 bivših radnika koji po različitim osnovama potražuju ukupno 641.497 eura, te Agencija za osiguranje radničkih tražbina (AORT), čija se tražbina penje na 1,948.296 eura. Prvi viši isplatni red namirit će se u cijelosti s iznosom od 2,589.793 eura. U ovoj kategoriji vjerovnika su i bivši zaposlenici čije su tražbine osporene. Takvih je petnaest, a ukupni iznos njihovih tražbina penje se na 407.873 eura. Među onima čije su tražbine osporene su i bivši direktori brodogradilišta Maksimilian Percan koji potražuje 78. 603 eura, ali i Edi Kučan kojemu je osporena tražbina od 16.005 eura.

No, stečajni upravitelj Loris Rak pozvao sve ostale vjerovnike prvog višeg isplatnog reda, čije su tražbine osporene, a eventualno još nisu dostavili dokaz da su podnijeli tužbu, da to učine. Do okončanja svih postupaka, pa tako i sudskih tužbi, taj će novac biti "na čekanju". Kako bi svi bivši zaposlenici koji je čekaju i dobili isplatu plaća i ostalih davanja koja im tvrtka u stečaju duguje, R. Loris poziva sve one bivše radnike 3. maja koji su u međuvremenu promijenili broj tekućeg računa da ga dostave najkasnije do 3. travnja, zajedno sa svojim OIB-om, bilo poštom na adresu Liburnijska 3 ili osobno na Zapadni ulaz u riječko brodogradilište, u Pulskoj ulici. Oni vjerovnici koji i dalje imaju isti broj računa kao onaj pohranjen u trećemajskoj kadrovskoj službi ne moraju dostavljati ponovo brojeve računa.

Podsjetimo, tvrtku je naslijedilo novo društvo 3. maj Rijeka 1905 koje je kupilo šibensko Iskra brodogradilište, u vlasništvu slovenske Iskre. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar tada je poručio da se novi vlasnika riječke tvrtke već dokazao u šibenskom brodogradilištu. – U način upravljanja ne sumnjam, to su dokazani privatni investitori koji imaju uspješne kompanije. Nadam se nastavku brodograđevna tradicija uz puno bolje financijske rezultate, jer brodovi koji su izašli iz riječkog brodogradilišta imaju dokazanu kvalitetu – poručio je tada ministar A. Šušnjar i dodao da je i uvjet natječaja bio nastavak brodogradnje.