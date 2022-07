Bivši japanski premijer srušio se krvav usred govora. Dužnosnik stranke: Upucali su ga

Shinzo Abe, bivši premijer Japana, hitno je prebačen u bolnicu u petak poslijepodne nakon što se srušio krvav tijekom govora u gradu Nara, javlja javna televiziji NHK. Vjeruje se kako je upucan u leđa, nakon čega je na mjestu događaja priveden muškarac, piše Reuters. Novinar NHK-a tvrdi da je čuo dva pucnja.

Prema dužnosniku Liberalno-demokratske stranke, Abe je upucan u prsa i odvezla su ga kola hitne pomoći, tvrde japanski mediji, prenosi CNN.

Policija je uhitila 41-godišnjeg muškarca osumnjičenog za pokušaj ubojstva i oduzela mu pištolj. Vatrogasci su kazali za lokalne medije da Abe nije davao znakove života u trenutku kad su ga prebacivali u bolnicu. javlja NHK.

Foto: Reuters/PIXSELL

Službene potvrde da je najdugovječniji bivši premijer Japana ustrijeljen u ovom trenutku nema.

Na društvenim medijima pojavile su se snimke i fotografije navodnog trenutka pucnjave kao i sukoba Abeinog osiguranja s navodnim napadačem.

Second video shows the attempted assassination of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe



NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/BZNGHP78ds