Tomislav, simbol državnosti Hrvata

Tomislav je do danas ostao uvriježen kao prvi hrvatski kralj koji je vladao otprilike od 910. do 928. godine. No o njemu se gotovo ništa ne zna. Tako mu je nepoznato podrijetlo, zacijelo iz dinastije Trpimirovića.



Između prvoga njegova spomena i posljednjega prethodnika Muncimira prošlo je dvadesetak godina pa je nemoguće tvrditi da je on izravno naslijedio Muncimira. Jedini je pouzdan podatak Tome Arhiđakona koji bilježi da je Tomislav bio knez 914. godine. Svi ostali podaci o Tomislavu potječu iz izvora koji i nisu baš posve pouzdani.