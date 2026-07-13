Karlovac danas slavi 447. rođendan uz tradicionalni Rođendanski bal i koncert Jelene Rozge!

Rođendanski ponedjeljak započeo je u ranim jutarnjim satima tradicionalnom Budnicom koja je u 06:00 sati koračnicom probudila Karlovčane i najavila najsvečaniji dan u godini.

Središnji dio proslave počinje u 20:00 sati na igralištu Sokolskog doma, gdje će se održati tradicionalni Rođendanski bal. Ove godine na plesnom podiju zaplesat će točno 447 plesnih parova – po jedan za svaku godinu ponosne povijesti grada Karlovca. Ovaj jedinstveni plesni spektakl svake godine okuplja sve generacije Karlovčana i gostiju, stvarajući sliku za pamćenje. Odmah nakon završetka bala, atmosferu će dodatno zagrijati domaće snage – Bronz & Black&White Band, kao savršen uvod u nastavak rođendanske noći.

Foto: Ustupljena fotografija

Glazbena poslastica za kraj: u Karlovac stiže Jelena Rozga

Rođendansko slavlje i službeno zatvaranje ovogodišnjeg Zvjezdanog ljeta pripast će jednoj od najpopularnijih regionalnih glazbenih zvijezda. U 21:00 sat na igralištu Sokolskog doma počinje veliki koncert Jelene Rozge, koja će svojim prepoznatljivim hitovima, energijom i vrhunskom produkcijom uveličati 447. rođendan grada.

Grad Karlovac zahvaljuje svim građanima i gostima koji su proteklih dana disali sa Zvjezdanim ljetom, a cjelokupni osvrt na manifestaciju, fotogalerije i videozapisi dostupni su na službenoj stranici https://zvjezdanoljeto.karlovac.hr/.

Dođite i proslavimo zajedno 447. rođendan grada susreta!