Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TKO TO MOŽE PLATITI

Pokleknuli pred poskupljenjima: Nijemci sve manje kupuju ovu popularnu namirnicu

Sarajevo: Počeo dvodnevni bojkot trgovina u Bosni i Hercegovini
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
08.04.2026.
u 15:00

Kako ističe direktor udruženja Klaus Heitlinger, upravo je poskupljenje najvažniji faktor koji je doveo do smanjenja prodaje

Potrošnja voćnih sokova u Njemačkoj bilježi pad, a glavni razlog leži u rastu cijena, pokazuju najnoviji podaci Njemačkog udruženja proizvođača voćnih sokova (VdF). Prema njihovim informacijama, prošle godine prosječna potrošnja voćnih sokova i nektara pala je za šest posto, na nešto više od 20 litara po stanovniku, piše t-online.

Istodobno, u suprotnom smjeru kreće se segment povrtnih sokova, koji bilježi rast od deset posto. Ipak, unatoč tom povećanju, povrtni sokovi i dalje su znatno manje zastupljeni – prosječna potrošnja iznosi tek oko 2,2 litre po osobi.

Glavni uzrok pada potražnje za voćnim sokovima su više cijene, posebno kod popularnih proizvoda poput soka od naranče. Kako ističe direktor udruženja Klaus Heitlinger, upravo je poskupljenje najvažniji faktor koji je doveo do smanjenja prodaje.

Ipak, u industriji očekuju određeno smirivanje situacije, osobito na tržištu soka od naranče, gdje se u narednom razdoblju predviđa postupni pad cijena. Djelomično bi tome mogao pridonijeti i trgovinski sporazum između Europske unije i zemalja Mercosura, iako se njegov učinak neće osjetiti odmah.

Prema procjenama, smanjenje carina uvodit će se postupno od svibnja 2026. tijekom osam godina, pa se ne očekuju nagli padovi cijena. S druge strane, proizvođači ističu da je sektor soka od jabuke imao dobru godinu zahvaljujući obilnoj berbi u Europi i iznadprosječnim prinosima, što je pozitivno utjecalo na ponudu i stabilnost tog segmenta tržišta.

Ključne riječi
sok od naranče Njemačka Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Aplikacije poruke na mobitelu i lažni sms
NEKE IMAJU I HRVATSKI KORISNICI

FBI upozorava korisnike iPhonea i Androida - ne instalirajte ove aplikacije

Ovo upozorenje povezuje se s ozloglašenim kineskim zakonima o nacionalnoj sigurnosti, za koje FBI podsjeća korisnike pametnih telefona da omogućuju „kineskoj vladi potencijalni pristup podacima korisnika mobilnih aplikacija“. Ukratko, zakoni nalažu programerima sa sjedištem u Kini da učine sve što mogu kako bi podržali imperative nacionalne sigurnosti zemlje - uključujući dijeljenje podataka. To je isti nalog koji je mučio TikTok prije odvajanja američkog poslovanja

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!