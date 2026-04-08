Pokleknuli pred poskupljenjima: Nijemci sve manje kupuju ovu popularnu namirnicu

Potrošnja voćnih sokova u Njemačkoj bilježi pad, a glavni razlog leži u rastu cijena, pokazuju najnoviji podaci Njemačkog udruženja proizvođača voćnih sokova (VdF). Prema njihovim informacijama, prošle godine prosječna potrošnja voćnih sokova i nektara pala je za šest posto, na nešto više od 20 litara po stanovniku, piše t-online.

Istodobno, u suprotnom smjeru kreće se segment povrtnih sokova, koji bilježi rast od deset posto. Ipak, unatoč tom povećanju, povrtni sokovi i dalje su znatno manje zastupljeni – prosječna potrošnja iznosi tek oko 2,2 litre po osobi.

Glavni uzrok pada potražnje za voćnim sokovima su više cijene, posebno kod popularnih proizvoda poput soka od naranče. Kako ističe direktor udruženja Klaus Heitlinger, upravo je poskupljenje najvažniji faktor koji je doveo do smanjenja prodaje.

Ipak, u industriji očekuju određeno smirivanje situacije, osobito na tržištu soka od naranče, gdje se u narednom razdoblju predviđa postupni pad cijena. Djelomično bi tome mogao pridonijeti i trgovinski sporazum između Europske unije i zemalja Mercosura, iako se njegov učinak neće osjetiti odmah.

Prema procjenama, smanjenje carina uvodit će se postupno od svibnja 2026. tijekom osam godina, pa se ne očekuju nagli padovi cijena. S druge strane, proizvođači ističu da je sektor soka od jabuke imao dobru godinu zahvaljujući obilnoj berbi u Europi i iznadprosječnim prinosima, što je pozitivno utjecalo na ponudu i stabilnost tog segmenta tržišta.