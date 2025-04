Tko je supruga Petea Hegsetha, američkog ministra obrane koji dijelio tajne informacije o vojnim operacijama?

Jennifer Rauchet Hegseth, supruga američkog ministra obrane Petea Hegsetha, našla se u središtu novog skandala koji je uzdrmao Pentagon. Njezino ime pojavilo se među članovima privatne Signal grupe za razmjenu poruka, gdje je njezin suprug navodno otkrivao osjetljive vojne podatke o planiranim napadima u Jemenu, iako ona nije zaposlena u Ministarstvu obrane niti posjeduje potrebne sigurnosne ovlasti.

Jennifer Rauchet Hegseth poznata je u medijskim krugovima, posebice onima povezanima s konzervativnom scenom. Prije braka s Peteom Hegsethom radila je kao izvršna producentica emisije "Fox and Friends" na Fox Newsu, gdje je Hegseth bio redoviti gost, a kasnije i suvoditelj od 2017. godine. Njihova veza započela je na radnom mjestu.

Ona je treća supruga Petea Hegsetha, a zajedno imaju sedmogodišnju kćer. Iako nema službenu ulogu u Pentagonu, Rauchet je često pratila supruga na službenim putovanjima u inozemstvo, što je već izazivalo negodovanje. Kritike su posebice bile usmjerene na njezino prisustvo na sastancima s visokim stranim dužnosnicima, poput susreta s britanskim ministrom obrane Johnom Healyjem i admiralom Tonyjem Radakinom u Pentagonu u ožujku, te na sastanku ministara obrane NATO-a, gdje su, prema izvještajima The Wall Street Journala, razmjenjivane osjetljive informacije.

Najnovije informacije, koje je prvi objavio The New York Times, otkrivaju postojanje druge privatne Signal grupe pod nazivom "Defense | Team Huddle", koju je navodno pokrenuo Hegseth u siječnju, prije nego što je potvrđen na dužnost. U grupi su bili njegova supruga Jennifer, brat Phil Hegseth (viši savjetnik u Pentagonu), osobni odvjetnik Timothy C. Parlatore i desetak drugih bliskih suradnika.

Prema izvorima, Hegseth je 15. ožujka, koristeći privatni telefon umjesto službenog, u toj grupi podijelio "detaljne podatke" o predstojećim zračnim udarima na položaje Hutista u Jemenu. Ti podaci uključivali su rasporede letova za borbene zrakoplove F/A-18 Hornet – gotovo identične informacije koje je istog dana proslijedio u drugoj Signal grupi, u koju je slučajno bio uključen i glavni urednik The Atlantica, Jeffrey Goldberg, što je izazvalo prvi veliki skandal.

Izvori tvrde da je grupa "Defense | Team Huddle" prvotno bila namijenjena za razmjenu administrativnih i organizacijskih informacija, a ne za osjetljive operativne detalje. Hegseth je navodno dan ili dva prije napada u Jemenu bio upozoren da ne koristi tu grupu za takve svrhe, budući da Signal, iako kriptiran, nije dovoljno siguran za raspravu o visoko povjerljivim vojnim planovima u usporedbi s službenim vladinim komunikacijskim kanalima. Unatoč tim upozorenjima, Hegseth je nastavio koristiti privatni telefon i spornu grupu.