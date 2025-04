Trump odustaje od ovog kontinenta? Plan izašao u medijima, Rubio tvrdi da je to lažna informacija

Sjedinjene Države mogle bi značajno smanjiti svoju diplomatsku nazočnost u Africi u okviru "potpune strukturne reorganizacije" State Departmenta, po nacrtu predsjedničke uredbe u koju je uvid u nedjelju imala agencija France presse. Dokument poziva na reviziju ministarstva do 1. listopada, s ciljem "pojednostavljivanja izvršenja misija, promicanja američke moći u inozemstvu, smanjenja nepotrebnih troškova, prijevara i zlouporaba" i "usklađivanja State Departmenta sa strateškom doktrinom Amerika na prvom mjestu".

Radi se o planu koji je otkrio New York Times, a u nedjelju demantirao šef američke diplomacije Marco Rubio. "To je lažna informacija", napisao je na mreži X, uvjeravajući da su novine bile "žrtva nove podvale". Plan restrukturiranja predviđa također ukidanje ureda State Departmenta zaduženih za klimatske promjene, za demokraciju i ljudska prava. No najveća promjena tiče se reorganizacije nazočnosti američke diplomacije u četiri različite regije: Euroaziji, Bliskom istoku, Latinskoj Americi i regiji Azija-Pacifik.

Sadašnji ured za Afriku bio bi ukinut i zamijenjen "Uredom posebnog izaslanika za afrička pitanja" koji bi odgovarao Vijeću za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, a ne State Departmentu. "Sva veleposlanstva i konzulati u subsaharskoj Africi koji nisu nužni bit će zatvoreni", navodi se u nacrtu dekreta, a sve preostale misije bit će grupirane pod ovlašću posebnog izaslanika.

Veleposlanstvo SAD-a u glavnom gradu Kanade, Ottawi, također bi bilo "značajno smanjeno", dok Donald Trump nastavlja s ekspanzionističkim ambicijama prema Kanadi, koju opisuje kao "51. državu Amerike". Dužnosnici State Departmenta nisu javno komentirali ovaj nacrt uredbe. Prošli je tjedan nekoliko američkih medija izvijestilo o mogućim drastičnim rezovima u proračunu State Departmenta, što bi moglo rezultirati prestankom financiranja međunarodnih organizacija poput UN-a i NATO-a.

