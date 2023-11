Tko je naručio ubojstvo Ive Pukanića? 'Netko je poslao jasnu poruku'

Tko je naručio i platio ubojstvo novinara i vlasnika Nacionala Ive Pukanića? Tko je u državnom vrhu svojim propustima pomogao atentatorima na Ivu Pukanića? Dva su to ključna pitanja koje problematizira druga epizoda Dosjea Jarak. U eksploziji podmetnute bombe u listopadu 2008. u Zagrebu uz Pukanića je ubijen i njegov kolega Niko Franjić, a zločin je to koji je potresao hrvatsku javnost.

Pukanićeva kći Sara prisjetila se strašnog trenutka kada je, dok je učila u stanu, u jednom trenutku začula dva pucnja. Radilo se to o prvom pokušaju atentata, u travnju 2008., kada je Pukanić uspio umaknuti atentatoru, a skrenuo je u haustor tadašnjeg predsjednika države Stipe Mesića. Pukanić je potom nazvao kći i zamolio da alarmira policiju. Pod policijskom zaštitom Pukanić će provesti iduća četiri mjeseca, a tek dva mjeseca nakon što mu je ona ukinuta, život mu je okončan u eksploziji bombe.

- Mislim kako je on znao neku informaciju, a ta osoba nije bila sigurna hoće li ju objaviti, i da se zaštiti, da to ne bi izašlo van, netko je poslao jasnu poruku – izjavila je Sara Pukanić, koja vjeruje kako se radi o osobi iz Hrvatske. Bivši predsjednik države Stipe Mesić ispričao je u emisiji kako je bio jako dobar prijatelj s Ivom Pukanićem, a stava je kako je njegovo novinarstvo išlo u smjeru razotkrivanja kriminala.

- Mene čudi naša policija, ili obavještajna služba, koja je morala zapaziti da u Hrvatsku dolaze strani državljani, zloglasna banda, da su uzeli stan, borave u Hrvatskoj, obilaze Zagreb i traže priliku da izvrše atentat. Pa to je moralo trajati šest mjeseci – rekao je Mesić.

- Tomislav Karamarko je u to vrijeme bio šef SOA-e, čiji šef operative Milijan Brkić nije blage veze imao da mu ti kriminalci šest mjeseci plahutaraju, između ostalog, i pred kućom tadašnjeg predsjednika Mesića – kazao je Berislav Jelinić, glavni urednik i suvlasnik Nacionala. Ivo Sanader, rečeno je u emisiji, nije volio Ivu Pukanića jer mu je on napravio veliku štetu serijom priča o skupocjenoj zbirci satova, "koje si nikako nije mogao priuštiti premijerskom plaćom".

- Nacional je trasirao put prema njegovom kraju upravo s tom naslovnicom (o satovima, nap.a.) i više puta eksluzivno pisao o nesrazmjeru njegova bogatsva i načina života. Sanader je apsolutno imao razloga da okrene glavu da se dopusti jedan šlamperaj i nemar koji je upravo otvorio vrata atentatorima da realiziraju ono što su naumili – Berislav Jelinić. General Vladimir Zagorec je jedan od protagonista brojnih Nacionalovih tekstova. Prijatelj Pukaniću bio je, pak, Hrvoja Petrač, koji je optužen za otmicu sina generala Zagorca.

- Arhiva ne laže, Pukanić je svojim tekstovima na neki način doprinio da Zagorec bude osuđen na višegodišnju kaznu zatvora - komentirao je Andrija Jarak. Zagorec je, podsjetio je, pod neviđenim mjerama sigurnosti iz Austrije izručen Hrvatskoj u listopadu 2008.

- Ivo Pukanić trebao je svjedočiti protiv njega, ali svjedočenje nije doživio jer je likvidiran.

- Zanimljivo, još u prosincu 2008., ime Vladimira Zagorca, kao mogućeg naručitelja atentata na Pukanića, istražiteljima je izgovorio Robert Matanić - nastavio je Jarak.

- Svakako da se Pukanić zamjerio i generalu Zagorcu. Da bi to on organizirao, morao bi imati veći prostor, a mislim da on takav prostor nije mogao imati - komentiroa je, pak, Stipe Mesić.

Suvlasnik Nacionala Jelinić dodao je kako se Zagorec spominjao kao "jedan od potencijalno mogućih ljudi koji bi mogli biti zainteresirani za takvo što", ali i da je niska ljudi o kojima je Nacional u to vrijeme pisao bila podugačka.

- Ali se taj krug inicijalnih indicija odbacivao i sužavao i odveo na kraju dana do duhanske mafije - kazao je. Kako sve više tragova vodi prema jugu, Jarak se po dio odgovora zaputio u Podgoricu, glavni grad Crne Gore. Razgovarao je tamo s Dritanom Abazovićem, predsjednikom Vlade Crne Gore.

- Šverc duhanom desteljećima je pristuan u Crnoj Gori i bio je najveći izvor ilegelanih prihoda u državi. Dvadeset pet posto svih švercanih cigareta u EU prošlo je kroz Crnu Goru, što je doista fascinantno. Dosta naših građana ima enormnu imovinu od šverca, a ne zato što su otkrili mirkočipove - započeo je predsjednik Abazović. Luka Bar glavna je baza za šverc cigareta, o čemu je detaljno pisao i Pukanićev Nacionaly, no do danas se nije puno toga promijenilo. Naime, koncem 2022. godine zaplijeljena je tamo pošiljka cigareta vrijedna 21 milijun eura, a uhićen je i direktor carine koji je, umjesto da uništi te zaplijenjene cigarete, organiziraa kriminalnu skupinu koja je gotovo 90 posto tih cigareta vratila na crno tržište. Jasno je kako se tu radi o unosnom biznisu.

- U cijeloj mreži postoje ljudi u policiji i carini koji su podmićeni. Izuzetno je opasna duhanska mafija, više se ubojstava u Crnoj Gori dovodi u vezu s njom. Najpoznatije je ubojstvo glavnog urednika najtiražnije dnevne novine u Crnoj Gori, lista Dan, Duška Jovanovića, koji je 2004. ubijen ispred svoje redakcije, a vrlo osnovano se sumnja da ga je likvidirala duhanska mafija. Ja bih doveo u vezu ubojstvo Duška Jovanovića i Ive Pukanića - izjavio je Abazović. Nacionalov urednik Jelinić stava je kako je Duško Jovanović sudbinski povezan s ovom pričom, na način da je prenosio otkrića Nacionala o duhanskoj mafiji.

- Bio je to uspješan i hrabar novinar, jedan od rijetkih koji je upozoravo na kriminal u vrhu vlasti i to ga je stajalo glave – rekao je.

- Kako su tekstovi izlazili u Nacionalu, tako smo ih i mi prenosili. Svima nam je bilo jasno da je sigurnost Dana ugrožena, a prije svega Duška Jovanovića, pa mu je tako u poštanskon sandučiću osvanuo šaržer pištolja kao upozorenje. Nakon toga su ga pretukli, a ispred redakcije Dana su nam ostavili bombu. Država ništa po tom pitanju nije napravila - posvjedočio je Mili Prelević, pomoćnik glavnog urednika crnogorskog lista Dan.

Poveznica pokojnog Jovanovića i Pukanića je i svjedočenje pred talijanskim istražiteljima o poslovima duhanske mafije.

- Ivo Pukanić je svjedočio u Italiji, prokazao i prozvao mnoge utjecajne Crnogorce, a posebice bivšeg premijera i bivšeg predsjednika te države Milu Đukanovića. Duško Jovanović nije bio te sreće, neposredno prije odlaska na svjedočenje u Italiju brutalno je likvidiran. Sud u Italiji zaustavio je taj postupak zbog nedostatka dokaza – objasnio je Andrija Jarak.

- Kad je Milo Đukanović došao na vlast, tada je počeo šverc – rekao je Dritan Abazović, predsjednik Vlade Crne Gore.

Ratko Knežević, bivši savjetnik cronogorske Vlade i prijatelj Ive Pukanića, stava je kako je Pukanić razbio jedan od najvećih krjumčarskih poslova ikada na teritoriju Europe.

- Milo Đukanović i Cane Subotić bili su na čelu duhanske mafije, a mislim da su oni to naručili, o tome sam govorio i na suđenju u Zagrebu – izjavio je Knežević. Stipe Mesić ne smatra da je Milo Đukanović naručio ubojstvo Ive Pukanića.

- Ne mislim da bi se on upuštao u jednu takvu mafijašku igru – stava je, pak, Mesić.

