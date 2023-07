Tko je Mijo Validžić, čovjek kojeg Plenković želi na čelu VSOA-e

Upravo sam potpisao odluku kojom ovlašćujemo jednog djelatnika VSOA-e za obavljanje nužnih poslova sljedećih mjesec dana, rekao je danas premijer Andrej Plenković u Dubrovniku. Dodao je kako se dogodilo upravo ono što je sugerirao na press konferenciji u petak - da potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved koji je član Vlade zadužen za nacionalnu sigurnost, a ujedno i predsjednik Savjeta koordinacije sigurnosno-obavještajnih agencija, zajedno sa zamjenikom predsjednika tog Savjeta, a to je predstavnik Ureda predsjednika Republike Dragan Lozančić, obave razgovore tijekom vikenda.

Podsjetio je kako je prijedlog Vlade za ravnatelja VSOA-e, kojeg je u Vladino ime već ranije uputio ministar obrane Mario Banožić, brigadni general Mijo Validžić koji ima sve reference da preuzme tu dužnost. - Riješili smo sada neposredno situaciju nakon sutra i ostajemo kod prijedloga o kojem se radi - rekao je Plenković.

Kujundžić privremeno rješenje

- Oni su usuglasili i o osobi i o formi kako da se to riješi, dakle ja sam, što se nas tiče, dopis potpisao i s obzirom na to da od sutra Kinder više nije prva osoba VSOA-e, imamo rješenje sa željom, ponavljam, da se usuglasi novi čelnik VSOA-e.

Ured predsjednika izvijestio je u ponedjeljak da je suglašena Odluka o davanju ovlasti za koordinaciju poslova i potpisivanje akata iz djelokruga Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA), a predsjednik Milanović potpisat će odluku tijekom dana, čim mu bude dostavljena.

Prema usuglašenoj Odluci, do imenovanja ravnatelja VSOA-e a najdulje mjesec dana - koordinaciju poslova i potpisivanje akata iz djelokruga Vojne sigurnosno-obavještajne agencije obavljat će brigadir Ante Kujundžić.

Brigadni general Mijo Validžić je načelnik Obavještajne uprave GS OSRH, a mediji pišu kako je osoba od povjerenja ministra obrane Maria Banožića. U čin brigadnog geenrala promaknut je povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 2019., od strane tadašnje predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

Prema životopisu od 1990. do 1995. je bio pripadnik MUP-a RH, nakon čega do 2001. radi u vojnoobavještajnom funkcionalnom području MORH-a i Glavnog stožera OSRH. Od 2002. do 2007. je načelnik Središta za međunarodne vojne operacije GS OS RH u Rakitju nakon čega je tri godine stožerni časnik pri NATO-u Norfolku (SAD). Prilikom povratka, 2010. postaje voditelj Uprave za planiranje GS OSRH, od 2012. do 2015. je zapovjednik Pukovnije vojne policije te od 2016. do 2018. zapovjednik Obavještajne pukovnije GS OSRH. Te 2018. preuzeo je dužnost zapovjednika Gardijske oklopno-mehanizirane brigade nakon što je dotadašnji zapovjednik Denis Tretinjak imenovan načelnikom Uprave za planiranje Glavnog stožera Oružanih snaga. Na toj poziciji ostaje do 2022. kada se vraća u Glavni stožer kao načelnik Obavještajne uprave.

Po struci je dipl. ing. sigurnosti (stručni specijalist inženjer sigurnosti i zaštite) te je 2002. završio Visoku školu za sigurnost u Zagrebu.

Vojno se školovao u Zapovjedno - stožernoj školi “Blago Zadro“ u Zagrebu te Naval Postgraduate School, u Montereyu te National Defense University-u u Washingtonu D.C. USA. Završio je strateške studije 2016. na US Army War Collegu dok je 2021. na istom fakultetu stekao certifikat u strateškom vodstvu.

Sudjelovao je u brojnim međunarodnim misijama i operacijama; u Obali Bjelokosti kao vojni promatrač 2004./05., kao isntruktor u Gvatemali 2006. te u ISAF-u u Afganistanu kao zapovjednik hrvatskog kontigenta tijekom 2014. godine.

Oženjen je, otac dvoje odrasle djece.

Validžić, van svojih dužnosti, gotovo nikada nije izlazio u javnost. Jedino je u veljači 2022. za Novu TV komentirao angažman vojnih snaga u nekim civilnim projektima, nakon što je pažnju novinara te televizije privukao njihov angažman. Naime, tada je mehanizacija Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, po odluci ministra Maria Banožića, radila na izgradnji parkirnih mjesta za franjevce u Banožićevim rodnim Vinkovcima.

