JEDNA OSOBA UHIĆENA

FOTO Incident u Sydneyu: Automobil se zabio u ruski konzulat

Car crashes into Russian consulate in Sydney
Foto: Hollie Adams/REUTERS
VL
Autor
Robert Koren/Hina
01.09.2025.
u 07:14

Glasnogovornik policije rekao je da je uhićena osoba povezana sa sudarom

U ruski konzulat u Sydneyu zabio se automobil, a osoba koja se povezuje sa sudarom uhićena je, izvijestio je u ponedjeljak australski televizijski kanal Sky News.

Na televizijskoj snimci vidi se napušteni automobil s jednim razbijenim prozorom pokraj jarbola s ruskom zastavom na području koje, kako su izvijestili lokalni mediji, pripada ruskom konzulatu u predgrađu Sydneya Woollahri. Glasnogovornik policije rekao je da je uhićena osoba povezana sa sudarom.

Automobil se zabio u ruski konzulat u Sydneyu
Car crashes into Russian consulate in Sydney
