PRIPREMA SE NOVI ZAKON

Turistička noćenja na crno u vikendicama broje se u milijunima: 160.000 kuća i stanova iznajmljuje se ilegalno

Zadar: Subotnje prijepodne u centru grada
Sime Zelic/PIXSELL
Autor
Radmila Kovačević
01.09.2025.
u 06:01

Zimi opuste kompletna vikend-naselja i cijele zgrade u kojima se ljeti redovito smjenjuju automobili i domaćih i stranih registracija

Špica sezone je minula, slijede tjedni s daljnjim osipanjem broja turista. Mnogi apartmani, kojima je sezona kraća nego hotelima, za nekoliko se tjedana zatvaraju do idućeg ljeta. – Da, opustjet će cijela vikend-naselja, pa i zgrade i s po pedeset stanova, pred kojima su se ljetos svakog tjedna smjenjivali automobili što domaćih što stranih registracija, s tobožnjom rodbinom i prijateljima. Zimi se u njima ne može vidjeti nijedno svjetlo – opisuje kako izgleda nelegalno iznajmljivanje na terenu Lorena John, predsjednica Udruge obiteljskog smještaja Istre. – Ima toga dosta, a kad je vlasnicu jedne vikendice u okolici Pule iz Slovenije kolega pitao zašto ne prijavi da iznajmljuje turistima, obrecnula se: "Zašto bih, tko mi što može, pa kod vas inspekcija ne izlazi na teren..."

ilegalno iznajmljivanje Inspekcija turistička sezona

AN
AnimaTor
07:26 01.09.2025.

Ne iznajmljuju samo " stranci" na crno.Isto tako iznajmljuju i "domaći" na crno. Vidila žaba/stranci/ da se konj/domaći/ potkuje pa digla i ona nogu. Znaći kad budemo kažnjavali svih koji na crno iznajmljuju , počevši od domaćih a onda i sve strance.Tada će biti reda. Ali teško če se to ostvariti.Inaće na Jadranu se u svemu radi na "crno" bez računa od 30% do 40%.Ovisi od županije do županije.Jadran je država sama za sebe a ostalo je Republika Hrvatska što se tiće poreza i ostalih davanja. Apsurdistan croatorum.

SK
SkvikiZg
07:19 01.09.2025.

Nema šanse da neko od tih ustupi apartman nekom rođaku, ne ustupaju ni svojem rođenom bratu. Možda na par dana ako nije popunjeno.

RI
Ringo
06:50 01.09.2025.

Kako vi znate da se iznajmljuje? Ako vlasnik kaže da su mu to rodbina ili prijatelji onda je to tako. Naš zakon dozvoljava strancima imati nekretninu u svom vlasništvu. Tko je predložio i donio taj zakon, to je posebna priča. ZNA SE tko.

