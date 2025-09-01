Špica sezone je minula, slijede tjedni s daljnjim osipanjem broja turista. Mnogi apartmani, kojima je sezona kraća nego hotelima, za nekoliko se tjedana zatvaraju do idućeg ljeta. – Da, opustjet će cijela vikend-naselja, pa i zgrade i s po pedeset stanova, pred kojima su se ljetos svakog tjedna smjenjivali automobili što domaćih što stranih registracija, s tobožnjom rodbinom i prijateljima. Zimi se u njima ne može vidjeti nijedno svjetlo – opisuje kako izgleda nelegalno iznajmljivanje na terenu Lorena John, predsjednica Udruge obiteljskog smještaja Istre. – Ima toga dosta, a kad je vlasnicu jedne vikendice u okolici Pule iz Slovenije kolega pitao zašto ne prijavi da iznajmljuje turistima, obrecnula se: "Zašto bih, tko mi što može, pa kod vas inspekcija ne izlazi na teren..."
Turistička noćenja na crno u vikendicama broje se u milijunima: 160.000 kuća i stanova iznajmljuje se ilegalno
Zimi opuste kompletna vikend-naselja i cijele zgrade u kojima se ljeti redovito smjenjuju automobili i domaćih i stranih registracija
Komentara 18
Nema šanse da neko od tih ustupi apartman nekom rođaku, ne ustupaju ni svojem rođenom bratu. Možda na par dana ako nije popunjeno.
Kako vi znate da se iznajmljuje? Ako vlasnik kaže da su mu to rodbina ili prijatelji onda je to tako. Naš zakon dozvoljava strancima imati nekretninu u svom vlasništvu. Tko je predložio i donio taj zakon, to je posebna priča. ZNA SE tko.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne iznajmljuju samo " stranci" na crno.Isto tako iznajmljuju i "domaći" na crno. Vidila žaba/stranci/ da se konj/domaći/ potkuje pa digla i ona nogu. Znaći kad budemo kažnjavali svih koji na crno iznajmljuju , počevši od domaćih a onda i sve strance.Tada će biti reda. Ali teško če se to ostvariti.Inaće na Jadranu se u svemu radi na "crno" bez računa od 30% do 40%.Ovisi od županije do županije.Jadran je država sama za sebe a ostalo je Republika Hrvatska što se tiće poreza i ostalih davanja. Apsurdistan croatorum.