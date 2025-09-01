Turistička noćenja na crno u vikendicama broje se u milijunima: 160.000 kuća i stanova iznajmljuje se ilegalno

Špica sezone je minula, slijede tjedni s daljnjim osipanjem broja turista. Mnogi apartmani, kojima je sezona kraća nego hotelima, za nekoliko se tjedana zatvaraju do idućeg ljeta. – Da, opustjet će cijela vikend-naselja, pa i zgrade i s po pedeset stanova, pred kojima su se ljetos svakog tjedna smjenjivali automobili što domaćih što stranih registracija, s tobožnjom rodbinom i prijateljima. Zimi se u njima ne može vidjeti nijedno svjetlo – opisuje kako izgleda nelegalno iznajmljivanje na terenu Lorena John, predsjednica Udruge obiteljskog smještaja Istre. – Ima toga dosta, a kad je vlasnicu jedne vikendice u okolici Pule iz Slovenije kolega pitao zašto ne prijavi da iznajmljuje turistima, obrecnula se: "Zašto bih, tko mi što može, pa kod vas inspekcija ne izlazi na teren..."