Tko će prvi dobiti donirane maske i zaštitne kombinezone

Donacija vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata omogućuje nam da za sve zdravstvene ustanove u Hrvatskoj dostavimo dodatne količine zaštitne opreme, uz onu koju već imaju, rekla je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević ispred Skladišta Civilne zaštite kamo je tijekom noći dostavljena donacija.

Dodala je da je ovo prvi dio isporuke opreme od 5,5 tona te da sljedećih 5,5 tona donacije očekuju u sljedećih 48 sati.

U pošiljci se, navela je, nalazi zaštitna oprema za sve koji sudjeluju u odgovoru na ovu situaciju, kao što su kombinezoni, maske, nazuvci, dezinficijensi, "sve što u ovom času trebamo".

Donirana oprema sada ide u one bolnice i zdravstvene ustanove koje za tim imaju nužnu potrebu, rekla je Grba Bujević istaknuvši da će prvo biti zbrinute one bolnice koje imaju oboljele od COVID-a te da će u toku dana krenuti i dalje.

Na pitanje kakvo je stanje s ostalom opremom u bolnicama, odgovorila je da smo "pokriveni" te da će biti sve u redu što se tiče opreme.

"Dakle, pripremamo se za narednu fazu, ako nam bude trebalo", rekla je te naglasila da će se oprema sigurno još morati nabavljati te da se pripremama za to bavi Ministarstvo gospodarstva.

Bude li potrebe, zbrinut će se i svi oni koji su imunokompromitirani i svi koji imaju kronične bolesti, dodala je.

Zamjenik načelnika Nacionalnog stožera civilne zaštite Damir Trut dodao je da se kroz sustav nabave nabavlja oprema za zdravstveno osoblje, za osoblje civilne zaštite i sve koji postupaju po bilo kojoj inspekciji i rade u sustavu obrane od koronavirusa.

Opremu je sada nešto lakše nabaviti nego dosad, dodao je. Opreme nigdje nije bilo, bili su zatvoreni svi kanali dostave robe, s obzirom na to da se većina opreme proizvodi u Kini, no kako se sada situacija u Kini popravila, rekao je Trut, pokrenuta je proizvodnja, kao i kanali opskrbe iz drugih zemalja.

Grba Bujević: Neće nam biti dosta opreme, ako se nastavimo ponašati kao sada

Grba Bujević upozorila je da opreme neće biti dovoljno, ako se nastavimo ponašati kao do sada. "Ljudi krše samoizolaciju na sve strane. Otiđite na Jarun i Bundek pa pogledajte koliko tamo ima ljudi, unatoč svim apelima koje ovih dana upućujemo i apelu koji smo jutros pustili u medije", rekla je.

Pozvala je medije da prenose apele Stožera. "Prenesite, ne samo s presica, prenesite u svakoj emisiji koju možete pustiti van – recite ljudima da se ne grupiraju na suncu, na okupljalištima, neće nam biti dosta opreme ako se ovako nastavimo ponašati kao što se ponašate sada", istaknula je.

Odluke Stožera, istaknuo je Trut, provodit će se vrlo rigorozno. "Hrvatska policija provodit će nadzor zajedno s pripadnicima Civilne zaštite, vatrogastva, gorskom službom i svim onima koje nacionalni stožer i lokalni stožeri organiziraju da bi nadzirali ponašanje građana", rekao je.

Očito našim građanima nije dovoljna lijepa riječ, očito ćemo morati ići i na malo čvršće metode, zaključio je Trut.

Ponovio je da se građani ne smiju kretati, ako nema velike potrebe te da moraju biti kod kuće.

Pripreme Arene idu svojim tijekom

Što se tiče priprema Arene za prihvat pacijenata, one idu svojim tijekom, rekla je Grba Bujević dodavši da on još nije potreban za ovu fazu, a kada do nje dođe "bit ćemo u potpunosti spremni".

Sada smo u početnoj trećoj fazi razvoja i pripremamo se za četvrtu.

Dvorana Arena zasad ima 274 kreveta, rekao je Trut dodavši da se njezini kapaciteti mogu razvijati i do tisuću kreveta.

U većim gradovima uređuju se prostori s 150 do 200 kreveta, a ako to ne bude dovoljno, širit će se kapaciteti, dodao je Trut.