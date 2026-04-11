Trumpu treba dati Nobela za mir, ali ne onoga pravog, ne ni satiričnog Ig Nobela, nego novostvorenog crnog Nobela za najveću štetu

Trumpu svakako treba dodijeliti Nobelovu nagradu za mir. Ali ne onu pravu, koju on toliko napadno priželjkuje, nego crnog Nobela, antinobelovu nagradu za (ne)mir, koja bi se dodjeljivala ne za doprinos svjetskom miru, ne za nešto izvanredno korisno što je dobitnik učinio, nego za izvanrednu štetu koju je laureat postigao u određenom području. Ne bi to bilo ni nešto nalik postojećoj satiričnoj verziji Nobelove nagrade, službeno nazvanoj Ig Nobel, što je igra riječi s pojmom Nobel i engleskim izrazom "ignoble", koji u prijevodu znači nečastan. Ne, za Trumpa – koji je ovoga tjedna zaprijetio da će do večeri dati uništiti čitavu jednu civilizaciju pa odustao, i od najave uništenja otišao u drugu krajnost, što je bila najava zlatnog doba za Iran – za tog i takvog američkog predsjednika civilizirani bi svijet trebao smisliti neku nagradu koja je antipod Nobelu, ali u smislu sramoćenja, ne dobrodušnog smijanja ili satiričnog kritiziranja, čime se bave organizatori ozbiljno-humoresknog Ig Nobela.
Američkog predsjednika lako je uvjeriti u sve što gladi njegov ego
