Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Tomislav Krasnec
Autor
Tomislav Krasnec

Trumpu treba dati Nobela za mir, ali ne onoga pravog, ne ni satiričnog Ig Nobela, nego novostvorenog crnog Nobela za najveću štetu

11.04.2026. u 23:48

Američkog predsjednika lako je uvjeriti u sve što gladi njegov ego

Trumpu svakako treba dodijeliti Nobelovu nagradu za mir. Ali ne onu pravu, koju on toliko napadno priželjkuje, nego crnog Nobela, antinobelovu nagradu za (ne)mir, koja bi se dodjeljivala ne za doprinos svjetskom miru, ne za nešto izvanredno korisno što je dobitnik učinio, nego za izvanrednu štetu koju je laureat postigao u određenom području. Ne bi to bilo ni nešto nalik postojećoj satiričnoj verziji Nobelove nagrade, službeno nazvanoj Ig Nobel, što je igra riječi s pojmom Nobel i engleskim izrazom "ignoble", koji u prijevodu znači nečastan. Ne, za Trumpa – koji je ovoga tjedna zaprijetio da će do večeri dati uništiti čitavu jednu civilizaciju pa odustao, i od najave uništenja otišao u drugu krajnost, što je bila najava zlatnog doba za Iran – za tog i takvog američkog predsjednika civilizirani bi svijet trebao smisliti neku nagradu koja je antipod Nobelu, ali u smislu sramoćenja, ne dobrodušnog smijanja ili satiričnog kritiziranja, čime se bave organizatori ozbiljno-humoresknog Ig Nobela.

Ključne riječi
Iran rat Donald Trump Nobelova nagrada

Komentara 1

Pogledaj Sve
BO
bombaatomska
01:24 12.04.2026.

Trump mlati Sotoniste .

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!