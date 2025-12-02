Naši Portali
DALI DOPUŠTENJE ZA ZATVARANJE RAFINERIJE

Teški dani za Srbiju, Vučić se obratio naciji: 'Nemam dobre vijesti... Razočaran sam'

Aleksandar Vučić obratio se javnosti o energetskoj situaciji u Srbiji
Milos Tesic
VL
Autor
Vecernji.hr
02.12.2025.
u 12:09

Dali smo dopuštenje za zatvaranje rafinerije. Jučer smo razgovarali s ljudima iz Washingtona, rekao je Vučić

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić, nakon sastanka s timovima zaduženima za energetsku stabilnost i sigurnost zemlje, izjavio je da nema dobrih vijesti u vezi s NIS-om. Objasnio je da će ministrica Đedović Handanović obavijestit NIS da nema naznaka da će Amerikanci dati dozvolu za nastavak rada NIS-a, što će uzrokovati prestanak rada rafinerije. "Dali smo dopuštenje za zatvaranje rafinerije. Jučer smo razgovarali s ljudima iz Washingtona", rekao je Vučić.  "Očekivali smo da ćemo od američke vlade dobiti dozvolu za nastavak rada rafinerije, nismo dobili pozitivnu odluku od SAD-a. Razočaran sam“, rekao je Vučić.

Govoreći o sekundarnim sankcijama, Vučić je objasnio koji će problemi nastati  kada se zaustavi platni promet s NIS-om. "Dogovorili smo se da do kraja tjedna osiguramo platni promet s NIS-om, da NIS isplati plaće i dobavljačima... a nakon toga ćemo odlučivati ​​dan po dan“, rekao je Vučić, dodajući da država sada preuzima rizike. 

U skladu s mjerama, nastavili smo uvoziti naftne derivate. Naša skladišta su puna, rekao je predsjednik Vučić. Hrvatski Janaf nam nije dopustio uvoz nafte koja nije bila namijenjena rafineriji već našim rezervama, kazao je Vučić. "Kažu da nije samo NIS pod sankcijama, već cijela Srbija, dok Amerikanci tvrde drugačije“, kaže predsjednik.

Ponudili smo im da vide gdje ćemo skladištiti naftu, rekao je Vučić. "Nije bilo problema s opskrbom. Država je ozbiljna, puno je radila i ulagala novac u rezerve. Bit ćete zadovoljni ponašanjem države", zaključio je Vučić, javlja RTS.

Vučić je njavio da ako Srbija do petka ne dobije ugovor o plinu s Rusijom, od ponedjeljka započeti pregovore o nabavi plina od druge strane. "Što se tiče plina, ako ne dobijemo ugovor do petka, pregovore ćemo započeti u ponedjeljak i plin ćemo dobiti od druge strane", rekao je Vučić.

Vučić je detaljno je iznio stanje naftnih rezervi i rekao da Srbija nema problema s opskrbom do kraja siječnja. "Naručili smo još 29.000 tona dizela, plus 20.000 tona dizela, 5.000 tona kerozina i 38.000 tona benzina. U našim rezervama imamo 24.400 tona dizela u Pančevu, 20.000 tona u Kovinu i 9.500 tona u Požegi. Ukupno 53.900 tona. U obveznim rezervama imamo 150.000 tona. Ukupno imamo više od 200.000 tona dizela. S tim nema problema do kraja siječnja, koliko god potrošili", naglasio je Vučić.
CR
Croatos
12:28 02.12.2025.

Neka dodje u hrvatsku Glinu, ja cu mu dati 5 litara kanister.

Avatar 0luja95.
0luja95.
12:31 02.12.2025.

Nikog više ne može prevariti?! Pa na šta je svit doša, pumajkumu! A šta je JANAF-u teško bilo vjerovati da će nafta samo u skladišta, da je nosao stativ oko Sarajeva, da je u Glini recitirao "Ježurka ježić", da suu se u jutro 5. kolovoza probudili pod iznenadnim napadom ni krivi ni dužni, da ne znaju nikog kog su ubili, gdje su ih zatrpali, koji logori u Srbiji štapričate?!

Avatar IIII4
IIII4
12:38 02.12.2025.

Od početka godine su ga Amerikanci upozoravali da se riješi Rusa iz NIS-a i za to mu odlagali sankcije. A on se pravio mutav, išao Putinu i inatio sa zapadu. Sad je došla maca na vratanca a krivi su mu Amerikanci i Hrvati.

