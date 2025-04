Teška nesreća jutros kod Šestanovca: Jedna osoba preminula

ZAPOČELO SUĐENJE

Užasna svjedočanstva šesterostrukog ubojstva u Daruvaru: 'Prvi metak mi je prošao pokraj glave. Sanjam krikove i pucnjeve'

- Došao je tog dana kako bi platio dug od tri mjeseca za boravak majke u domu. Htio je ući u Dom, no na kraju su na prijedlog vlasnice Doma Ane Ivandekić sjeli na terasu, a ja sam dovela njegovu mamu. Vratila sam se u dom slagati lijekove i ubrzo čula pucnjeve. Prvo sam mislila da je pukao fen, no onda sam osjetila trnce i krv na čelu. Zapeklo me je - rekla je svjedokinja