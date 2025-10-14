Terete ga da je pokušao prikriti kako je 525.957 dolara 'zaradio' prevarom američkih tvrtki

Mladić (25) tereti se za pranje novca, a optužnicu je protiv njega podigao ODO Varaždin. Prema optužnici, tereti ga se da je od 5. svibnja 2025. do 25. lipnja 2025., u mjestu na području Varaždinske županije, na poslovne račune svoje tvrtke, koji su otvoreni u dvije banke u Hrvatskoj, primio velike sume novca. Cilj mu je bio, tvrdi tužiteljstvo, prikriti nezakonito porijeklo 525.957 dolara do kojih je došao prevarom dviju tvrtki iz SAD-a. Novčane transakcije je prikazao kao redovno poslovanje, a kako bi prikrio nezakonito porijeklo novca, uplaćivao ga je tvrtkama u u Kini, Velikoj Britaniji, Pakistanu i Turskoj.

U optužnici je predloženo da se okrivljeniku produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, koji prijedlog je Općinski sud u Varaždinu prihvatio pa je 25-godišnjaku istražni zatvor produljen.