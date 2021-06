Svjetski mediji raspisali se o našem gradiću gdje se kuće mogu dobiti za manje od dolara

Grad na sjeveru Hrvatske teško pogođen depopulacijom prodaje svoje napuštene kuće za jednu kunu (16 američkih centi), piše Reuters.

Legrad, nekada drugo najveće središte populacije na hrvatskom teritoriju, gubi stanovništvo još od raspada Austro-Ugarskog carstva prije jednog stoljeća. "Pretvorili smo se u pogranični grad s malo prometnih veza s drugim mjestima. Od tada stanovništvo postupno opada", rekao je gradonačelnik Ivan Sabolić. Legrad je okružen zelenim poljima i šumom i blizu je granice s Mađarskom te ima oko 2.250 stanovnika, što je upola manje od broja prije 70 godina.

Tako su u ponudu stavili 19 praznih kuća i napuštenih gradilišta po cijeni od jedne kune, objasnio je gradonačelnik. Do sada je prodano 17 nekretnina. No. većina kuća je u lošem stanju, zapuštene su. Općina kaže da će platiti 25.000 za sve adaptacije, a novim stanovnicima koji žele kupiti privatne kuće, grad će pomoći s 20 posto kupoprodajne cijene ili do 35.000 kuna.

Ključni uvjeti za pojedince ili parove koji žele živjeti u Legradu uključuju da moraju biti financijski solventni i mlađi od 40 godina. Također se moraju obvezati da će ostati najmanje 15 godina. Gradonačelnik Sabolić je rekao da je ponuda privukla zanimanje iz inozemstva.

"Nakon izvještaja medija o našoj akciji dobili smo upite o kućama iz vrlo udaljenih mjesta poput Rusije, Ukrajine, Turske, Argentine, Kolumbije", kaže.

Međutim, imigracija je složena u Hrvatskoj, pa za sada kupuju osobe iz Hrvatske kaže Sabolić. Rekao je da postoji mogućnost zapošljavanja ljudi u proizvodnji hrane, drvnoj i metaloprerađivačkoj industriji.

Danijel Harmničar, mladić iz sjeverne Hrvatske sa suprugom i dvoje male djece, prihvatio je ponudu od jedne kune. "Mnogo je ljepše živjeti u svom mjestu nego biti podstanar. Boravak ovdje 15 godina nije problem za nas, ne planiramo se seliti", rekao je.