Nije problem samo u djeci: Ovo je 7 razloga zbog kojih nam je svima potreban digitalni detoks
Australija je od 10. prosinca 2025. uvela ograničenje prema kojem osobe mlađe od 16 godina ne smiju imati račune na nizu velikih društvenih mreža, a platforme moraju poduzeti 'razumne korake' kako bi to spriječile. Takva odluka ponovno je otvorila staru raspravu: koliko nam društvene mreže uzimaju, a koliko daju.
I dok je fokus na djeci i tinejdžerima, sve je jasnije da digitalni detoks povremeno treba svima, bez obzira na dob. Ne zato što je tehnologija loša, nego zato što je dizajnirana da nam krade pažnju i navike. Ovo je 7 razloga zbog kojih bismo svi trebali na povremeni digitalni detoks.
Bolji san i lakše uspavljivanje: Ekrani često produže večer i potisnu trenutak kad bismo prirodno išli spavati. Kad maknete mobitel iz kreveta, ili barem iz zadnjih sat vremena prije odlaska na počinak, tijelo dobije jasniji signal da je vrijeme za odmor. Rezultat je često jednostavan: brže tonemo u san i budimo se manje 'razbijeni'.
Manje mentalne buke i stresa: Stalna dostupnost poruka, vijesti i obavijesti drži mozak u stanju pripravnosti. Kad se na dan-dva odmaknete, smanjuje se osjećaj da morate 'odmah' reagirati na sve. U tom prostoru tišine mnogima se vrati mirniji dah i bolja tolerancija na svakodnevni stres.
Više fokusa i manje 'rasipanja' vremena: Skrolanje često dolazi u kratkim, ali čestim naletima i svaki put nas izbaci iz koncentracije. Digitalni detoks vraća kontinuitet: jedna aktivnost do kraja, bez stalnog prekidanja. Mnogi se iznenade koliko se posla, učenja ili kućnih obaveza riješi kad mobitel prestane biti 'treća ruka'.
Kvalitetniji odnosi i stvarna prisutnost: Druženja uz ekran često izgledaju kao druženja, ali su zapravo paralelna samoća. Kad dogovorite vrijeme bez mobitela, razgovori postanu duži, iskreniji i manje površni. A i sitnice, kao što su zajedničko kuhanje, šetnja ili društvene igre, ponovno dobiju svoju čar.
Manje uspoređivanja i bolja slika o sebi: Društvene mreže su vitrina tuđih najboljih trenutaka, filtriranih i dotjeranih. Kad se nakratko isključite, smanjuje se potreba da stalno mjerite vlastiti život prema tuđim highlightovima. To mnogima donese olakšanje i povratak realnijem, nježnijem pogledu na sebe.
Više energije za tijelo i navike koje hrane, a ne iscrpljuju: Vrijeme pred ekranom često zamijeni kretanje, boravak vani i osnovnu rutinu. Detoks otvara prostor za stvari koje podižu energiju: šetnju, istezanje, trening, kuhanje, hobi. I najčešće ne treba velika promjena, dovoljan je mali pomak koji se ponavlja.
Jače granice i osjećaj kontrole: Digitalni detoks je dobar test: tko zapravo upravlja vašim danom, vi ili notifikacije. Kad postavite jasna pravila, npr. bez ekrana za stolom, bez društvenih mreža do podne, 'offline' nedjelja, navike se brže stabiliziraju. S vremenom se vratite online s više mjere, manje impulsa i manje osjećaja krivnje.