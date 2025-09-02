Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
BUDUĆNOST BIH

Svjestan sam da je pokušaj dokidanja konstitutivnosti naroda crvena linija za Hrvate

Autor
Dejan Jazvić
02.09.2025.
u 17:32

Premijer Federacije BiH i lider SDP-a BiH o sve dramatičnijem stanju u susjednoj državi, Dodikovim potezima, odnosima u Federaciji

Bosna i Hercegovina proživljava vrlo teško, po mnogima i najteže razdoblje u postdaytonskoj eri. Sudski proces i presuda Miloradu Dodiku, a potom i oduzimanje mandata predsjednika Republike Srpske, samo su dio kompleksnih problema koji potvrđuju da BiH ni 30 godina nakon rata nije postala funkcionalna država. Odnosi među tri konstitutivna naroda stalno su na kušnji, a nadu u relaksaciju barem hrvatsko-bošnjačkih odnosa pobudila je uspostava koalicije između HDZ-a BiH i Trojke, saveza triju stranke iz Sarajeva koje ne žele da ih se deklarira (samo) kao "bošnjačke". Posebno se to odnosi na SDP BiH, stranku nasljednicu nekadašnjih komunista, kojoj je na čelu Nermin Nikšić. On se drugi put u životu prihvatio užarene pozicije premijera Federacije BiH, koja iako entitetska a ne državna, sa sobom nosi teret najveće odgovornosti za ekonomsko i socijalno stanje u zemlji. Oni koji ga vole, ali i njegovi politički protivnici, priznaju mu da nije populist i da je jedan od rijetkih političkih lidera koji i u ovim kriznim vremenima nastoji težiti dogovoru, a ne sukobu. Vjerojatno zahvaljujući i tomu, Vlada Federacije BiH jedna je od uspješnijih institucija vlasti u posvađanoj Bosni i Hercegovini. Imidž pomirljivog političara Nikšić je opravdao i u ovom razgovoru za Obzor.

Ključne riječi
EU integracije kriza Milorad Dodik Bosna i Hecegovina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još