Svjestan sam da je pokušaj dokidanja konstitutivnosti naroda crvena linija za Hrvate

Bosna i Hercegovina proživljava vrlo teško, po mnogima i najteže razdoblje u postdaytonskoj eri. Sudski proces i presuda Miloradu Dodiku, a potom i oduzimanje mandata predsjednika Republike Srpske, samo su dio kompleksnih problema koji potvrđuju da BiH ni 30 godina nakon rata nije postala funkcionalna država. Odnosi među tri konstitutivna naroda stalno su na kušnji, a nadu u relaksaciju barem hrvatsko-bošnjačkih odnosa pobudila je uspostava koalicije između HDZ-a BiH i Trojke, saveza triju stranke iz Sarajeva koje ne žele da ih se deklarira (samo) kao "bošnjačke". Posebno se to odnosi na SDP BiH, stranku nasljednicu nekadašnjih komunista, kojoj je na čelu Nermin Nikšić. On se drugi put u životu prihvatio užarene pozicije premijera Federacije BiH, koja iako entitetska a ne državna, sa sobom nosi teret najveće odgovornosti za ekonomsko i socijalno stanje u zemlji. Oni koji ga vole, ali i njegovi politički protivnici, priznaju mu da nije populist i da je jedan od rijetkih političkih lidera koji i u ovim kriznim vremenima nastoji težiti dogovoru, a ne sukobu. Vjerojatno zahvaljujući i tomu, Vlada Federacije BiH jedna je od uspješnijih institucija vlasti u posvađanoj Bosni i Hercegovini. Imidž pomirljivog političara Nikšić je opravdao i u ovom razgovoru za Obzor.