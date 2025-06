Pojavila se nova snimka suludog skoka u Mostaru: Svjedok: 'Bio je pijan, mogao je ozlijediti djecu'

Mostar je puni novinske stupce i to zbog turista koji je odlučio skočiti sa Starog mosta bez prethodne obuke i odobrenja. Snimka incidenta ubrzo se proširila društvenim mrežama, a reakcije su bile dramatične. Lorens Listo, dugogodišnji skakač i predsjednik Kluba skakača u Mostaru, u razgovoru za portal "Avaz" otkriva što se točno dogodilo. On je, kako kaže, svjedočio incidentu jer je bio u obližnjem kafiću.

"On je prvo ušao u Klub skakača oko 12 sati i pitao može li skočiti. Međutim, pravilo je jasno – nikog ne puštamo da skoči bez obuke. Mora prvo proći obuku na skakaonici na visinama od 5, 10, i 15 metara, uz osiguranje i pratnju skakača. Rekli smo mu da to nije moguće bez tih priprema. Otišao je i pio alkohol s prijateljima do 20 sati, bio pod velikim utjecajem alkohola", objašnjava Listo za "Avaz". Iako su mu skakači jasno rekli da se ne može bez obuke baciti sa Starog mosta, on je ipak odlučio riskirati. Skakao je potpuno nepripremljen, u običnoj odjeći i obući, a u blizini su bili čamci s malom djecom.

"On je skočio u punoj odjeći, a u čamcu su bila djeca do pet godina. To je moglo završiti strašno, mogao je ozlijediti djecu. Skakači nisu bili odgovorni za njegov postupak, napali su ga lokalni kupači koji su se tu zatekli. Kad sam vidio što se događa, otrčao sam i intervenirao. Uzeo sam ga pod ruku, zaustavio napad i osigurao da ga više ne diraju. Tek tada je shvatio ozbiljnost situacije", kaže Listo.

"Često imamo problema s turistima koji dolaze iz raznih krajeva svijeta i skaču na svoju ruku. To obično bude prije početka smjene ili nakon nje. Iako imamo upozorenja, turisti nastave s takvim ponašanjem. Prošle godine smo imali i slučaj kada je turista slomio kičmu, a prošli tjedan su pronašli tijelo Kineza koji je također skočio bez obuke", dodaje Listo. Za sve turiste, Klub skakača u Mostaru nudi sigurnu obuku, certifikate na engleskom jeziku i svakodnevne skokove pod pažljivim nadzorom, ali ne odgovaraju za nesreće koje nastanu izvan tih pravila.