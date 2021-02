Svjedočili da ih je za svadbu županice angažirao Rožić

Šestero djelatnika Hrvatskih šuma svjedočili su u nastavku suđenja Marini Lovrić Merzel, bivšoj SDP-ovoj županici sisačko - moslavačkoj, koja je s još nekoliko osoba optužena za niz korupcijskih djela. Sporna je bila svadba Marine Lovrić Merzel u lipnju 2009., koja se održala u Lovačkoj kući Brezovica. Djelatnici Hrvatskih šuma su po nalogu njihovog šefa Zvonka Rožića tamo radili kao ispomoć, za što su im plaćeni prekovremeni sati. Radilo se o nekih 9000 kuna, a Rožić je račun za to umjesto bivšoj županici, isporučio Hrvatskim šumama.

I on je bio optužen, no priznao je krivnju te se nagodio s USKOK-om. Uvjetno je 2018. osuđen na osam mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine, a morao je i vratiti 9000 kuna. Djelatnici Hrvatskih šuma koji su jučer svjedočili na zagrebačkom Županijskom sudu uglavnom su iskazivali da su radili kao ispomoć tijekom svadbe, i to po nalogu Rožića. Pazili su da sve prođe uredu ili su prali posuđe. Potvrdili su da su im za to plaćeni prekovremeni sati, a svi su iskazali da ih je na taj posao poslao Rožić.

U nastavku suđenja trebalo bi biti nadopunjeno vještačenje, nakon čega će, ako ne bud novih dokaznih prijedloga na red doći obrane. Optužnica je podignuta u lipnju 2015. potvrđena u studenom site godine, a suđenje je počelo u lipnju 2018.