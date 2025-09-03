VIDEO Slavna lisabonska uspinjača iskočila iz tračnica, poginulo najmanje troje ljudi, 20 ozlijeđenih

Lisabonska uspinjača Gloria, popularna među turistima, u srijedu je iskočila iz tračnica, pri čemu je poginulo najmanje troje ljudi, a ozlijeđeno najmanje 20. Snimke s mjesta nesreće pokazale su tramvajolik uspinjač, koji prevozi ljude uzbrdo i nizbrdo po brdu u glavnom gradu Portugala, praktički uništen, dok hitne službe izvlače ljude iz olupine. Slavna žuta uspinjača slična tramvaju iskočila je iz tračnica u poslijepodnevnim satima, prenosi CNN Portugal. Portugalski medij Publico piše da u nesreći tog vozila koje može prevoziti 43 osobe ima najmanje 20 ozlijeđenih.

Higher quality footage of the derailment of Lisbon's iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória. https://t.co/xcUYeVX5cf pic.twitter.com/ykUEubs7Vf — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 3, 2025

Uzroci nesreće zasad nisu poznati, no fotografije s mjesta događaja prikazuju uništenu uspinjaču. Publico piše kako nije riječ o prvom iskakanju Glorie iz tračnica, iako je nesreća u srijedu dosad najteža. Posljednje iskliznuće se zbog ozbiljnog kvara dogodilo u svibnju 2018. godine, no tada nije bilo prevrtanja vagona niti žrtava. Gloria poslije te nesreće nije vozila mjesec dana.