TRAGEDIJA U PORTUGALU

VIDEO Slavna lisabonska uspinjača iskočila iz tračnica, poginulo najmanje troje ljudi, 20 ozlijeđenih

Screenshot/X
Autori: Hina, Večernji.hr
03.09.2025.
u 20:43

Uzroci nesreće zasad nisu poznati, no fotografije s mjesta događaja prikazuju uništenu uspinjaču

Lisabonska uspinjača Gloria, popularna među turistima, u srijedu je iskočila iz tračnica, pri čemu je poginulo najmanje troje ljudi, a ozlijeđeno najmanje 20. Snimke s mjesta nesreće pokazale su tramvajolik uspinjač, koji prevozi ljude uzbrdo i nizbrdo po brdu u glavnom gradu Portugala, praktički uništen, dok hitne službe izvlače ljude iz olupine. Slavna žuta uspinjača slična tramvaju iskočila je iz tračnica u poslijepodnevnim satima, prenosi CNN Portugal. Portugalski medij Publico piše da u nesreći tog vozila koje može prevoziti 43 osobe ima najmanje 20 ozlijeđenih.

Uzroci nesreće zasad nisu poznati, no fotografije s mjesta događaja prikazuju uništenu uspinjaču. Publico piše kako nije riječ o prvom iskakanju Glorie iz tračnica, iako je nesreća u srijedu dosad najteža. Posljednje iskliznuće se zbog ozbiljnog kvara dogodilo u svibnju 2018. godine, no tada nije bilo prevrtanja vagona niti žrtava. Gloria poslije te nesreće nije vozila mjesec dana. 

