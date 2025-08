Svi okusi Mediterana na Kvarneru

Emocije i doživljaji - to je ono po čemu gosti pamte restoran, hotel, grad i regiju, a sve to donosi Taste the Mediterranean, međunarodni gastronomski festival, koji će se od 11. do 14. rujna održati u Malom Lošinju, na Kvarneru - Europskoj regiji gastronomije. Osebujni okusi Mediterana spojit će nagrađivane chefove vrhunskih restorana Lošinj Hotels & Villas i chefove nekoliko najboljih gradskih restorana s njihovim kolegama iz Francuske, Italije, Slovenije i Španjolske. Maštovite gastronomske kreacije, razmjena znanja i iskustva kroz kulinarske radionice za učenike te konferencija za profesionalce iz oblasti turizma, posebno će isticati očuvanje mediteranske kulturne baštine.

Grad Mali Lošinj će od 11. do 14. rujna biti domaćin najprestižnijeg festivala mediteranske kuhinje u Hrvatskoj, Taste the Mediterranean (TTM). Njegovo 13. izdanje na konferenciji za medije u hotelu Bellevue u lošinjskoj uvali Čikat predstavili su Dalibor Cvitković - direktor Turističke zajednice grada Mali Lošinj, Ingrid Badurina Danielsson - osnivačica i direktorica TTM festivala, Dr. sc. Irena Peršić Živadinov - direktorica Turističke zajednice Kvarnera i Zoran Pejović - član Uprave Jadranka turizam d.o.o., čiji će Lošinj Hotels & Villas biti domaćini sudionicima festivala.

“TTM već godinama promovira Hrvatsku kao poželjnu mediteransku destinaciju, okupljajući vodeće svjetske i domaće chefove. Posebno nas veseli da se ovogodišnji Festival Taste the Mediterranean održava prvi puta na Kvarneru, povodom prestižne titule “Kvarner, europska regija gastronomije 2026“, koja je zasluženo pripala ovoj jedinstvenoj destinaciji” - rekla je Ingrid Badurina Danielsson.

Foto: Ivan Brčić za TTM

Mali dio te jedinstvenosti u tri festivalska dana imat će priliku otkriti i sudionici i gosti Festivala za koje su organizatori i domaćini pripremili bogat program. “Ponosni smo što se festival održava u vrijeme kada Lošinj slavi zlatno doba svoje pomorske povijesti. Naime, krajem 19. stoljeća Lošinj je bio treća luka na Jadranu po pomorstvu i brodogradnji, a svake godine u rujnu tu tradiciju obilježavamo manifestacijom Losinava na koju nam dolaze i predstavnici talijanske kulturne zajednice iz Venecije. Nije slučajno da je brončani kip mladog atlete Apoksiomena 1997. pronađen u podmorju otoka Lošinja, koji je uvijek bio poveznica između južnog Mediterana i Grčke sa sjevernim dijelom i Venecijom. Tako će i uzvanici na otvorenju festivala imati priliku kušati jela izvorne mediteranske kuhinje, slična onima kakva je prije 2000 godina jeo i sam Apoksiomen. Legendarni kuhar Adrijano Nikolić u suradnji s restoranom Za Kantuni na otvorenje festivala kreirat će ekskluzivan Apoksiomenov banket, čiji sastavni dio su riba, maslinovo ulje, žitarice i vino” - rekao je Dalibor Cvitković, direktor Turističke zajednice grada Mali Lošinj.

Neizbježan će na otvorenju festivala biti i Lošinjski krokant - zaštićen kao nematerijalno kulturno dobro koji je nedavno ušao i u Guinnessovu knjigu rekorda. Za proslavu 140. godina turizma na otoku, slastičar Petar Goleš i njegov tim iz Moby Dick slastičarnice izradili su krokant od 14 katova visine 2,73 metra, a nešto manji na otvorenju festivala, prema tradicionalnom običaju, sabljom će razbiti chefovi sudionici

Taste the Mediterranean festivala, a udruženje vinara Kvarner Wines otvorenje će obilježiti Kvarnerskim pjenušcem od sto postotne žlahtine.

Ingrid Badurina Danielsson - osnivačica i direktorica festivala pokrenutog 2014. kada je UNESCO hrvatsku mediteransku prehranu uvrstio na popis Svjetske nematerijalne kulturne baštine - otkrila je

program ekslukzivnih večera koje će zajedno pripremati chefovi domaćini i njihovi gostujući kolege.

U vodećem lošinjskom restoranu Alfred Keller (1 Michelin* 4 toques Gault&Millau) Michael Gollenz -

Trofej Veliki chef sutrašnjice Gault&Millau 2022, domaćin je chefu Raffaelleu Rosu i sommelierki Micheli Berto iz restorana San Martino, Veneto (1 Michelin*). U restoranu Bava Innovation hotela Bellevue zajedno će kuhati execituve chef hotela Bellevue Roko Nikolić - Trofej Veliki chef sutrašnjice Gault&Millau 2024 i španjolska chefica Teresa Gutiérrez, iz restorana Azafrán u Villarrobledou, (Michelin Bib Gourmand, Nagrada za europsku baštinu JRE 2022). U Konobu Cigale u uvali Čikat dolazi slovenski chef Jure Tomič iz Ošterije Debeluh - 4 Gault&Millau toques i član JRE, koji će kuhati sa chefom Dinkom Lekićem (2 Gault&Millau toques).

Restoran Bocca Vera na lošinjskoj rivi i njegov vlasnik Drago Rančić domaćini su riblje gozbe koju će s njima pripremati japansko - francuski chef Ippei Uemura iz restorana Tabi u Marseilleu (3 Gault&Millau toques, Michelin preporuka). Talijanski chef Marco Danelli iz restorana Palazzetto My Venice iz Venecije gostuje u Gastro Pub Deveron gdje će kuhati sa cheficom Zdravkom Grgić.

“Ovu 2025. obilježavaju nagrade i proslave uspjeha, naših internih i kvarnerskih, pa me veseli što će Lošinj Hotels & Villas biti suorganizator i domaćin takvom festivalu. Upravo gastronmija uz zdravstveni wellness i vanjske aktivnosti predstavlja jedan od tri stupa na kojima gradimo svoje globalno pozicioniranje i komunikaciju u premium segmentu” - kaže Zoran Pejović, član Uprave Jandranka turizam d.o.o. U desetak njihovih restorana gostima nude raznovrsnost hrane, namirnica i cjenovnih kategorija, da imaju što istraživati dok borave u hotelima i vilama Jadranka turizma.

Foto: Ivan Brčić za TTM

“Francuski povjesničar Fernand Braudel rekao je da Mediteran predstavlja, ne jedan nego bezbroj krajolika, da nije samo jedno more nego mnoga mora koja se spajaju, te da je Mediteran spoj civilizacija koje se naslanjaju jedna na drugu. Slobodan sam nadopuniti ga i reći da Mediteran nije jedna kuhinja nego čitav niz gastronomija koje se naslanjaju jedna na drugu. Naši gosti vole se vraćati provjerenim vrijednostima ali i otkrivati nova jela naših renomiranih chefova pa vjerujem da smo i mi dali svoj doprinos da Kvarner postane Europska regija gastronomije” - kaže Zoran Pejović.

Velikom Međunarodnom uspjehu regije Kvarner i prestižnoj tituli koju će ponosno nositi iduće godine, posvećena je i posebna konferencija, 13. rujna u Muzeju Apoksiomena, čije će glavne teme biti: Identitet na tanjuru - gastronomija kao pokretač za isticanje regije, te Povratak korijenima - iskreno kuhanje bazirano na sezonskim namirnicama iz lokalnog uzgoja.

S koliko strasti stvaraju vrhunski chefovi otkrit će i mladi budući kuhari iz Srednje ugostiteljske škole Ambroza Haračića na posebnim kulinarskim radionicama, koje će se održati pod pokroviteljstvom Presidenta - partnera festivala.

“Festival Taste the Mediterranean ima izniman značaj za Kvarner, jer potvrđuje ono što godinama gradimo – da je naša gastronomija mnogo više od hrane; ona je emocija, doživljaj, identitet destinacije i ljudi, koji u njega svakodnevno unose znanje, kreativnost i ljubav prema onome što rade. Ovaj festival kreiramo s dugogodišnjim partnerima, te dolazi u pravom trenutku – kao dio strateški planiranih aktivnosti u sklopu Akcijskog plana razvoja gastronomije Kvarnera, ali i kao snažan uvod u godinu u kojoj Kvarner nosi prestižnu titulu Europske regije gastronomije.

Zahvaljujući dolasku međunarodnih chefova, gastronomskih profesionalaca i renomiranih stranih medija poput britanskog The Guardiana, festival ima i iznimnu marketinšku vrijednost. On postaje snažan alat

promocije naše regije na globalnom tržištu, jer priča o Kvarneru – o našim autohtonim namirnicama, vinima, znanju i gostoprimstvu – izlazi iz lokalnih okvira i postaje prepoznata diljem Europe i šire.Na ovom festivalu, Kvarner će, kroz okuse i lokalna vina, ponuditi gostima i medijima motiv za dolazak na Kvarner – jer upravo ono što dožive za stolom ostaje urezano u sjećanju kao jedinstveno iskustvo regije - rekla je Dr.sc. Irena Peršić Živadinov, direktorica Turističke zajednice Kvarnera.