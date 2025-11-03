Naši Portali
Režu milijune eura pomoći

Okrenuli leđa Vučiću: Zbog korupcije i slabe vladavine obustavili suradnju

Maša Taušan/Hina
03.11.2025.
u 21:51

Švedska "pažljivo prati situaciju u Srbiji i već neko vrijeme primjećuje nedostatak predanosti reformama srbijanske vlade", uključujući i u području zaštite temeljnih sloboda kao što su sloboda izražavanja i tiska.

Švedska vlada u ponedjeljak je objavila da će smanjiti pomoć Srbiji, tvrdeći da zemlja ne čini dovoljno na suzbijanju korupcije i na poštivanju vladavine prava.„Određeni oblici podrške srbijanskim javnim vlastima bit će prekinuti, a pomoć će se više usmjeriti na jačanje civilnog društva“, objasnila je vlada u priopćenju.

Urušavanje betonske nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenog 2024., u kojem je poginulo 16 ljudi, uključujući dvoje djece, izazvalo je jedan od najvećih prosvjednih pokreta u povijesti zemlje. Za protivnike predsjednika Aleksandra Vučića, ta je nesreća postala simbol korupcije za koju kažu da je problem masovnih projekata javnih radova koji su u tijeku diljem zemlje. „Situacija u Srbiji razvija se u pogrešnom smjeru. To se odnosi i na rastuću korupciju i na nepoštivanje vladavine prava“, naglasio je ministar za međunarodnu suradnju i vanjsku trgovinu Benjamin Dousa u priopćenju.

„Zemlje ne mogu očekivati ​​švedsku podršku ako ne provedu reforme i napredak koji očekujemo. Zato sada uvodimo ove promjene“, dodao je. Srbijansko ministarstvo vanjskih poslova "sa žaljenjem je primilo objavu" Švedske o smanjivanju pomoći. U priopćenju se tvrdi da je „postignut mjerljiv napredak u mnogim područjima“. Dodaje se da se „očekuje da će svaka procjena reformskih napora biti utemeljena na realnim pokazateljima, a ne na političkim narativima ili medijskim interpretacijama“.

Švedska "pažljivo prati situaciju u Srbiji i već neko vrijeme primjećuje nedostatak predanosti reformama srbijanske vlade", uključujući i u području zaštite temeljnih sloboda kao što su sloboda izražavanja i tiska.

Bacili ga na pod i stavili mu lisice: Bivši košarkaš prozvao Vučića, uhićen je
korupcija Aleksandar Vučić Švedska Srbija

OR
Orion5
23:21 03.11.2025.

Svakdanja zbivanja i drugim državama ne bi trebala puniti naslovnice portala. Ili da ih čitamo u rubrici inozemstvo.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
22:31 03.11.2025.

Šveđani uče, ne baš konzekventno Ali pomalo.

