Svećenik iz Benkovca tvrdi da nije odbio pričestiti autistično dijete: 'Samo sam bio u dilemi'

Nakon što se u javnosti podigla bura u slučaju svećenika iz Benkovca koji je odbio pričestiti autistično dijete, oglasio se i sam svećenik koji je objasnio svoju stranu priče.

Naime, majka djeteta Ivana Leaković htjela je 10-godišnjeg Antu uključiti u pripreme za Prvu pričest u župi Benkovac, i to zato što ''oni ne shvaćaju smisao pričesti''.

- I da je on već duhovno pričešćen, ma što mu to značilo. Rekao je da će, ako Ante baci hostiju, to biti svetogrđe - ispričala je za Dnevnik.hr majka ranije. Te riječi potvrdio je i sam župnik Anđelko Buljat, no dodao je kako je samo htio znati je li dijete sposobno za primanje Svete pričesti.

- I onda sam rekao još jednu stvar - 'a što ako baci hostiju?' To je onda meni isto, mene savjest dira. Jel' shvaćate to, to je ono što sam rekao, ništa više - objasnio je župnik.

Potvrdio je i kako je rekao da je dijete lakše krizmati nego ga pričestiti, no ipak tvrdi kako nije odbio dijete za primanje Svete Pričesti.

- Ja nisam odbio dijete u smislu da sam ga odbio da neću ga pričestiti, ja sam bio u dilemi što napraviti u toj situaciji. I onda sam rekao majci, ne znam, 'lakše je podijeliti krizmu, nego prvu pričest djetetu. Kako će reagirati na hostiju?' To je bilo pitanje - kazao je.

Iako se župnik Buljat ispričao i kaže da mu je žao što je došlo do nesporazuma, majka poručuje kako će ga pričestiti u drugoj župi.

- Ja neću njoj zabraniti da ona u bilo kojoj Župi, nipošto - smatra Buljat, a na pitanje bili bi pričestio dijete ako se roditelji ipak odluče:

- Da, dapače, kakav bih ja to bio čovjek.

